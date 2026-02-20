Google Play più sicuro: l'AI ha bloccato milioni di app malevole

Nel 2025 Google ha fermato 1,75 milioni di app prima che finissero sul Play Store. Un calo rispetto agli anni precedenti: 2,36 milioni nel 2024, 2,28 nel 2023. Anche gli account sviluppatore chiusi sono scesi: da 333.000 nel 2023 a 158.000 nel 2024, fino a 80.000 quest’anno.

Il Play Store di Google un bersaglio meno appetibile grazie all’AI

Ma c’è un altro numero interessante, che racconta una storia diversa. Google Play Protect, il sistema di difesa che monitora le app al di fuori del Play Store, ha identificato 27 milioni di nuove app malevole nel 2025. Erano 13 milioni nel 2024, cinque milioni nel 2023. Il malware non sta scomparendo, sarebbe bello, ma sta solo cambiando indirizzo. Gli hacker non tentano più di entrare dalla porta principale del Play Store, troppi controlli, e preferiscono distribuire le loro app attraverso canali alternativi, sideloading, store di terze parti, link diretti.

Google ha riprogettato anche l’intero processo di revisione. Ogni app pubblicata sul Play Store passa attraverso oltre 10.000 controlli di sicurezza prima della pubblicazione, e continua a essere monitorata anche dopo. L’azienda ha integrato i suoi sistemi AI più recenti nel processo di revisione, e secondo il rapporto, ha permesso ai revisori umani di individuare schemi malevoli più complessi, oltre che più rapidamente.

Il risultato è un sistema che funziona sia come filtro sia come deterrente. Le verifiche obbligatorie degli sviluppatori, i controlli prima della pubblicazione e i requisiti di testing hanno alzato la soglia d’ingresso al punto che tentare di infilare un’app malevola nel Play Store è diventato molto, molto più difficile e meno conveniente. I numeri in calo lo confermano.

Privacy e spam

Oltre ai malware, Google ha bloccato più di 255.000 app che cercavano di ottenere accesso ai dati sensibili degli utenti, un crollo rispetto a 1,3 milioni nel 2024. Ha anche rimosso 160 milioni di valutazioni e recensioni spam, e ha impedito che il rating bombing abbassasse in media di 0,5 stelle il punteggio delle app prese di mira, un problema che colpisce soprattutto gli sviluppatori indipendenti e le piccole aziende.

Per il 2026, Google ha già annunciato che aumenterà gli investimenti nell’AI per la sicurezza, perché gli hacker non dormono mai, proprio come il denaro di Gordon Gekko nel film “Wall Street” di Oliver Stone…