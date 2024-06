La replica di Kaspersky al ban negli USA: 'preoccupazioni teoriche'

Ieri la notizia relativa al ban di Kaspersky negli USA, oggi la replica della società, affidata a un comunicato condiviso attraverso le pagine del sito ufficiale, da cui riportiamo di seguito alcuni estratti in forma tradotta. In estrema sintesi, la software house di Mosca ritiene infondate le preoccupazioni per la cybersecurity che hanno portato alla messa al bando.

Nonostante sia stato proposto un sistema in cui la sicurezza dei prodotti Kaspersky può essere verificata in modo indipendente da una realtà affidabile di terze parti, Kaspersky ritiene che il Dipartimento del Commercio abbia preso la sua decisione sulla base dell’attuale clima politico e di preoccupazioni teoriche, invece di basarsi su una valutazione completa dell’integrità dei prodotti e dei servizi di Kaspersky.

Ban negli USA: Kaspersky non ci sta e risponde

L’amministrazione Biden ha deciso di vietare la vendita del software proposto dallo sviluppatore nel territorio americano, a partire dal 20 luglio 2024. Il motivo è da ricercare nel legame, ritenuto certo da Washington, tra l’azienda la Russia. Per la Casa Bianca, la vicinanza con il Cremlino rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni a stelle e strisce, poiché le autorizzazioni concesse agli antivirus e agli altri programmi commercializzati potrebbero essere sfruttate per rubare informazioni sensibili.

La società prende di nuovo le distanze da qualsiasi attività che possa rappresentare un pericolo per gli Stati Uniti.

Kaspersky non è coinvolta in attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale statunitense e, di fatto, ha offerto un contributo significativo con i suoi report e la sua protezione da una varietà di attori malevoli che hanno preso di mira gli interessi e gli alleati degli Stati Uniti.

In un passaggio in particolare, la software house fa riferimento a una decisione ingiusta.

La decisione del Dipartimento del Commercio ignora ingiustamente le prove.

Secondo Kaspersky, il ban si tradurrà in un assist per i cybercriminali, limitando la collaborazione nel settore della cybersecurity e la libertà di scelta per i clienti.

L’impatto principale di queste misure sarà il beneficio fornito al cybercrimine. La cooperazione internazionale tra gli esperti di cybersecurity è cruciale nella lotta contro i malware, eppure ciò limiterà questi sforzi. Inoltre, elimina le libertà che clienti e organizzazioni, grandi e piccole, dovrebbero avere nell’utilizzare la protezione che desiderano, in questo caso costringendoli ad allontanarsi dalla migliore tecnologia anti-malware dell’industria, secondo test indipendenti. Questo causerà un disagio drammatico per i nostri clienti, che saranno forzati a sostituire urgentemente la tecnologia che referiscono e su cui hanno fatto affidamento per la loro protezione, per anni.

Il comunicato dello sviluppatore si chiude con un accenno ai risultati finanziari registrati di recente, in crescita.