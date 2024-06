Ban Kaspersky negli USA: antivirus inutili da settembre

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio ha ordinato il ban di Kaspersky negli Stati Uniti. La software house russa non potrà più vendere i suoi prodotti antivirus, in quanto rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale. Kaspersky ha risposto con un comunicato stampa, evidenziando che la decisione è basata solo sull’attuale clima geopolitico.

Antivirus praticamente inutili da settembre

Le accuse contro Kaspersky sono le stesse mosse contro TikTok. Secondo il BIS del Dipartimento del Commercio, la software house è soggetta al controllo del governo russo. Quest’ultimo può quindi accedere ai dati sensibili dei cittadini statunitensi.

Il BIS afferma che i software di Kasperky permettono di installare malware e bloccare allo stesso tempo l’installazione di aggiornamenti critici per le vulnerabilità. Tali bug possono essere sfruttate per rubare dati, attività di spionaggio e causare malfunzionamenti nelle infrastrutture critiche.

Il ban entrerà in vigore alle ore 12 della costa orientale (le 18 in Italia) del 20 luglio 2024. A partire da questa data verrà vietata la vendita dei prodotti Kaspersky. A partire dalle ore 12 della costa orientale del 29 settembre 2024 verrà proibita anche la distribuzione degli aggiornamenti del codice e delle firme degli antivirus. In pratica, gli utenti statunitensi saranno costretti a disinstallare gli antivirus, in quanto praticamente inutili senza gli update.

Il ban è esteso anche alla rivendita dei prodotti e all’integrazione delle tecnologie di Kaspersky in altri prodotti. I rivenditori che non rispetteranno l’ordine verranno denunciati. Non è invece prevista nessuna sanzione per gli utenti. Non è tuttavia chiaro se e chi rimborserà gli abbonati.