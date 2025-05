Naviga in sicurezza con AVG: antivirus, VPN e molto altro ora a un prezzo super

Per un accesso sicuro a Internet è necessario poter contare sugli strumenti giusti, in modo da poter rilevare e bloccare le minacce informatiche e navigare senza tracciamento, mantenendo al sicuro i propri dati sensibili.

Raggiungere questi obiettivi oggi è molto semplice: con AVG, infatti, è possibile accedere a una suite di software di sicurezza in grado di offrire la massima protezione per tutti i propri dispositivi e accedere a Internet in sicurezza.

Le opzioni da considerare sono due. La prima è AVG Internet Security, che include una suite completa contro le minacce online (virus, malware, ransomware, siti fake, tentativi di phishing etc.). La seconda, invece, è AVG Ultimate, soluzione che aggiunge la VPN illimitata, il sistema anti-tracciamento e il tool per ottimizzare le prestazioni del proprio dispositivo.

Entrambe le soluzioni di AVG sono oggi in offerta con uno sconto del 60%. Dunque, è possibile accedere a AVG Internet Security con un prezzo di 37,60€ per un anno mentre AVG Ultimate costa 51,99€ per un anno. La protezione garantita da AVG è attivabile su 10 dispositivi (tra computer Windows, Mac, Android e iOS).

Per sfruttare le offerte in corso è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di AVG, accessibile tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare una garanzia di rimborso.

Cosa offre AVG per la sicurezza informatica

Scegliere AVG significa poter contare su di una suite di protezione completa, al 60% di sconto con strumenti di qualità che possono garantire la massima protezione possibile. Le opzioni sono:

