iOS 27: bambini devono chiedere il permesso per usare Safari

Quante ore passano i figli su TikTok? Quali app usa di più? Possono navigare ovunque su Safari? Possono essere contattati da sconosciuti su Messaggi? Sono domande che ogni genitore si pone, e a cui gli strumenti di controllo parentale di Apple rispondevano in modo frammentario e complicato. Con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, Apple ripensa l’intera esperienza, con una configurazione più semplice, un Tempo di utilizzo riprogettato, nuove opzioni di supervisione e un portale dedicato alla sicurezza dei minori.

Con iOS 27 i bambini non possono più navigare liberamente su Safari e non solo

La configurazione semplificata

È possibile scegliere esattamente quali app il proprio bambino può usare: solo le essenziali, un set curato, o quelle che si ritengono appropriate, con l’opzione di aggiungerne gradualmente nel tempo. Non più tutto o niente.

Chiedi per Navigare

“Ask to Browse” è la novità più importante per la navigazione. I bambini devono chiedere il permesso prima di visitare un nuovo sito web su Safari, su iPhone, iPad o Mac. C’è anche un’impostazione che richiede l’approvazione prima di connettersi con un contatto sconosciuto tramite Messaggi, FaceTime o Telefono.

Tempo di utilizzo per categorie

Le “Time Allowances” funzionano per categorie, Giochi, Intrattenimento, Social Media, invece che per singola app. Si possono impostare limiti basati sull’età del bambino e ricevere suggerimenti informati dalla ricerca di esperti. Apple sta collaborando con l’American Academy of Pediatrics per adattare il suo Family Media Plan come guida per i genitori che usano prodotti Apple.

I genitori possono impostare orari giornalieri, limitare l’accesso durante i pasti, il gioco all’aperto e altri momenti che meritano attenzione completa. Se il bambino ha bisogno di qualche minuto in più per finire qualcosa in un’app, il genitore può estendere facilmente l’accesso.

Tempo di utilizzo

La sezione Tempo di Utilizzo è stata riprogettata con una vista d’insieme dell’uso medio del dispositivo e delle app più utilizzate dal bambino. Meno menu nascosti, più chiarezza a colpo d’occhio.

Blocco dei contenuti violenti

Communication Safety, la funzione che sfoca le immagini di nudo in Messaggi e FaceTime, attiva di default per gli utenti sotto i 18 anni, ora blocca anche contenuti violenti o cruenti quando vengono rilevati in immagini e video condivisi.

Il sito web dedicato

Apple inoltre, ha lanciato un sito web dedicato alla sicurezza dei bambini, dove i genitori possono trovare strumenti, risorse e risposte alle domande più comuni sui controlli parentali.