Apple e Google devono bloccare le immagini di nudo

Le Big Tech, tra cui Apple e Google, hanno tre mesi di tempo per implementare soluzioni che rilevano e bloccano le immagini di nudo sui dispositivi dei minori di 18 anni. Questa novità è stata annunciata dal Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Secondo Signal si tratta di una soluzione che potrebbe essere sfruttata per altri scopi. Il governo dovrebbe anche introdurre il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.

Avvertimento prima dell’obbligo di legge

Parlando alla London Tech Week, il Primo Ministro ha dichiarato che Apple, Google e altre aziende devono usare una funzionalità a livello di sistema operativo o tramite altre soluzioni tecniche per rilevare e bloccare le immagini di nudo su smartphone e tablet dei minori. Ciò impedirà ai predatori sessuali di interagire con le vittime e ai minori di accedere alla pornografia. Gli adulti potranno scaricare, condividere o visualizzare tali contenuti dopo aver verificato l’età.

Se le aziende non faranno nulla entro tre mesi, il governo presenterà una proposta di legge per obbligarle ad attivare la tecnologia. Verranno quindi stabilite sanzioni pecuniarie e, come ultima risorsa, potrebbero essere incriminati penalmente i dirigenti delle aziende che non rispetteranno la legge.

L’obbligo riguarda tutti i dispositivi nel Regno Unito (esistenti e nuovi). Apple ha recentemente introdotto la verifica dell’età per impedire l’accesso ai contenuti per adulti, come previsto dalla legge in vigore da fine luglio 2025 (Online Safety Act). Per gli account dei minori sono attive le funzionalità che bloccano l’accesso ai siti per adulti e sfocano contenuti con nudità nelle app.

Anche Google sfoca le immagini di nudo nell’app Messaggi per gli account supervisionati dai genitori. La rilevazione delle nudità non si applica però alla fotocamera, alle app di messaggistica di terze parti e alla funzione di ricerca, quindi i minori possono ancora scattare, visualizzare, condividere e salvare immagini di nudo. Il governo britannico vuole il blocco completo a livello di sistema operativo. Può essere disattivato solo dimostrando la maggiore età.

Violazione della privacy e sorveglianza di massa

Secondo diverse organizzazioni che difendono la privacy degli utenti, il blocco delle immagini di nudo è possibile solo attraverso una scansione totale del dispositivo. Con la “scusa” di proteggere i minori, ogni smartphone e tablet nel Regno Unito diventerà un dispositivo per la sorveglianza di massa.

Signal ha evidenziato (PDF) che simili soluzioni potrebbero essere utilizzate per altri scopi, tra cui la censura di contenuti ritenuti pericolosi o la segnalazione automatica delle persone alle autorità.

Divieto social media per under 16

In base ai risultati della consultazione avviata all’inizio di marzo e chiusa a fine maggio, la maggioranza delle persone ha chiesto l’introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, come proposto dal governo a gennaio.

Il Primo Ministro dovrebbe quindi annunciare il ban nei prossimi giorni, simile a quello introdotto in Australia. La Casa Bianca ha consigliato di non imporre nessun divieto, in quanto danneggeranno le aziende statunitensi. Tra l’altro è noto che la verifica dell’età non è efficace e può essere aggirata. Sarebbe meglio utilizzare le impostazioni sulla privacy e i controlli parentali.