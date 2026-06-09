Mondiali di calcio 2026, boom di truffe online: nel mirino i tifosi

Era quasi inevitabile: come accade per qualsiasi altro evento dalla portata mediatica globale, anche i Mondiali di calcio sono finiti nel mirino dei malintenzionati. Una ricerca condotta da FortiGuard Labs dimostra come siano già molte le campagne organizzate dai cybercriminali a tema FIFA World Cup 2026.

Tanti i raggiri e le truffe legate ai Mondiali di calcio

Tra gennaio e maggio sono stati registrati oltre 13.000 nuovi domini legati al torneo e l’8,8% di questi è stato identificato come malevolo o sospetto. A volte pubblicano contenuti relativi alla vendita di biglietti, allo streaming delle partite, alle scommesse o al settore hospitality, ma si tratta in realtà di truffe e raggiri.

Gli attaccanti hanno creato centinaia di siti web fraudolenti sufficientemente credibili da conquistare la fiducia dei tifosi per quei pochi secondi cruciali durante la ricerca di biglietti, opzioni di rivendita, streaming delle partite, pacchetti di viaggio e merchandising ufficiale.

Tra le minacce principali ci sono quelle inerenti al phishing, alle false piattaforme di ticketing (ad esempio nello screenshot qui sotto) e ai negozi contraffatti su cui acquistare merchandising. A questo si aggiungono poi le applicazioni Android con malware distribuite tramite APK al di fuori di Google Play e degli altri store certificati.

I criminali sono inoltre attivi sui social media con account fake per squadre e calciatori, pubblicando offerte di lavoro fasulle e altre truffe organizzate per rubare denaro o cripovalute. Sono interessati soprattutto Facebook e Instagram (il 90% dei casi in totale).

Oltreoceano, dove si giocano le partite, stanno andando forte soprattutto i canali Telegram che propongono biglietti in realtà inesistenti. Solo una volta arrivato allo stadio, l’acquirente si renderà conto di essere stato raggirato.

Maggiori informazioni sono riportate nel documento FIFA World Cup 2026: Cyberthreat Landscape Report (PDF) pubblicato da FortiGuard Labs di Fortinet. Un’altra analisi simile, relativa allo stesso tema, è quella condivisa da Bitdefender.