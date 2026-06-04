FIFA World Cup 2026: truffe in aumento sui social media

Meta ha recentemente annunciato nuove funzionalità su Facebook e Instagram che consentono di rilevare le truffe correlati alla FIFA World Cup 2026. Gli esperti di Bitdefender hanno scoperto numerose inserzioni sui due social media che portano le ignare vittime su siti di phishing e store fasulli. Lo scopo dei cybercriminali è rubare dati personali e finanziari. Anche l’FBI ha recentemente pubblicato un avviso su questo genere di pericoli.

Calcio di inizio anche per le truffe

Manca solo una settimana all’inizio del mondiali di calcio. Gli utenti che seguono la propria nazionale sono quindi diventati il bersaglio dei cybercriminali. Gli esperti di Bitdefender hanno identificato oltre 55 campagne di malvertising che sfruttano i motori di ricerca per pubblicizzare store online fasulli, app infette e servizi IPTV illegali. I canali preferiti sono Facebook e Instagram.

Sulle due piattaforme ci sono numerose inserzioni (molte con immagini create dall’AI) che promuovono merchandising FIFA, magliette, album Panini, collezionabili, biglietti e servizi di streaming, ovviamente tutto falso. Gli utenti che cliccano sulle inserzioni finiscono su store e siti di phishing che rubano dati personali e di pagamento.

Altre truffe prevedono l’invio della classica email di phishing. Il presunto comitato organizzatore della FIFA World Cup 2026 informa i fortunati utenti che hanno vinto un biglietto o una lotteria. Devono quindi comunicare tutti i dati personali, tra cui nome, indirizzo email, numero di telefono e passaporto. Queste informazioni verranno utilizzate per frodi finanziarie e furto di identità.

I ricercatori di Bitdefender hanno inoltre individuato IPTV illegali e false app che permettono di rubare denaro e installare malware, rispettivamente. Gli utenti devono prestare molta attenzione alle pubblicità sui social media. Meglio non cliccare su nulla e cestinare immediatamente le email ricevute.