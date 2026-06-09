Apple annuncia nuove funzionalità di sicurezza per i minori

Apple ha svelato in anteprima nuove funzionalità di sicurezza per gli account destinati ai minori. Saranno disponibili su iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, quando i tre aggiornamenti verranno distribuiti in autunno. L’azienda di Cupertino vuole che siano i genitori a decidere cosa possono fare e vedere i figli, non leggi che impongono divieti di accesso ai contenuti e relativa verifica dell’età.

Nuovi strumenti per il controllo parentale

Quando i genitori creano un account per i figli minorenni (età compresa tra 13 e 18 anni), Apple attiva automaticamente le protezioni adeguate all’età. Successivamente è possibile apportare modifiche alle impostazioni, ad esempio autorizzare i contenuti appropriati per la fascia di età e impostare le restrizioni nell’App Store.

I genitori possono autorizzare il download delle app e i pagamenti, impostare un permesso per l’accesso a nuovi siti web con Safari e specificare i contatti con cui possono interagire i figli tramite app Messaggi, FaceTime e Telefono. Una funzionalità consentiva già di sfocare le immagini di nudità in Messaggi e FaceTime. Ora il blocco è stato esteso a contenuti (foto e video) cruenti e violenti.

La funzionalità Time Allowances permette ai genitori di impostare il tempo massimo che i figli trascorrono con determinate categorie di app, tra cui intrattenimento, giochi e social network. I genitori possono inoltre programmare l’uso delle app nei diversi momenti della giornata e durante la settimana.

Screen Time (Tempo di utilizzo) è stata aggiornata per consentire ai genitori di vedere a colpo d’occhio l’utilizzo medio dei dispositivi da parte dei figli e le app più usate. Possono inoltre modificare facilmente l’accesso dei figli a siti web e app.

Apple ha creato un sito dedicato dove i genitori possono trovare tutte le informazioni sui controlli parentali. Gli sviluppatori hanno a dispositivi tool che consentono di impedire l’accesso a contenuti inappropriati. Le API Declared Age Range permettono di chiedere la fascia di età dei minori (non la data di nascita) in modo da rispettare la privacy.