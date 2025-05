Fai molta attenzione alle truffe legate alla Festa della Mamma

Sono ore concitate per molti utenti queste che ci avvicinano alla Festa della Mamma a causa di pericolose truffe online a tema che rischiano di mettere ko molte vittime. Gli esperti di cybersecurity stanno allertando tutti proprio in merito a questa pratica diffusa dai criminali del web.

L’occasione sta rendendo la vita molto facile ai truffatori che cercano questi eventi per poter far breccia tra i dati personali e le informazioni sensibili degli utenti così da rubare la loro identità digitale e il loro denaro. Lo fanno soprattutto attraverso email a tema che sfruttano brand famosi.

Nello specifico si tratta di concorsi a premi fasulli che servono come esca per convincere il destinatario di email e messaggi di testo che si tratta di un’occasione unica. Infatti, in queste truffe a tema Festa della Mamma è possibile vincere fantomatici premi come smartphone costosi, macchine del caffè, profumi famosi e molto altro ancora.

Come funzionano le truffe legate alla Festa della Mamma

Il metodo utilizzato per le truffe a tema Festa della Mamma è molto simile a quelle di phishing e smishing. Dal contenuto del messaggio l’utente crede di poter vincere un premio molto costoso semplicemente rispondendo ad alcune domande di un sondaggio legato alla sua esperienza con il brand menzionato.

Una volta concluso il sondaggio viene inscenata una fantomatica estrazione al termine della quale tutti vincono. Successivamente, l’utente viene riportato in una nuova pagina dove inserire tutti i propri dati personali per la spedizione del premio. Inoltre, dovrà anche fornire i numeri della carta di credito, incluso il codice CVV per partecipare alla spedizione con circa 2 euro.

Cosa fare per non cadere nella trappola

Le truffe della Festa della Mamma seguono lo schema dei classici raggiri di phishing e di smishing. Proprio per questo i consigli contro queste truffe sono validi anche in questo caso. In pratica, è essenziale non cliccare mai su link contenuti in email o messaggi di dubbia provenienza.

Inoltre, è sempre importante verificare la URL del sito al quale questi link rimandano, confrontandolo con quello ufficiale del brand citato. Infine, è bene evitare di fornire i propri dati personali e dettagli di pagamento a siti web sconosciuti o sospetti.