Truffa Phishing con il marchio Conad: ecco come ti rubano dati e denaro

Purtroppo continuano ad aumentare le minacce online. In queste ore abbiamo scoperto una pericolosa truffa phishing con email fake che sfruttano il marchio Conad per rubare denaro e dati agli utenti. I cybercriminali stanno usando questa nota catena di supermercati italiani come esca per assicurarsi la fiducia delle vittime che cadono nella trappola.

Proprio come le recenti email di phishing che sfrutta Illy, anche in questo caso la comunicazione promette la vincita di un premio particolarmente costoso e in tema con il settore supermercati. Partecipando a un breve questionario, l’utente crede di vincere un set Tupperware. Peccato però che non riceverà mai il regalo promesso, ma i criminali avranno ottenuto le sue informazioni sensibili e finanziarie.

Infatti, la tecnica della truffa phishing a marchio Conad sfrutta la consegna del regalo per ottenere dati personali come nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e carata di credito, necessari per effettuare la fantomatica spedizione. Grazie a tutte queste informazioni i criminali riescono a finalizzare un furto di identità completo.

Truffa Phishing: Conad mette in guardia dai pericoli del web

Contro questa truffa phishing e altre minacce, Conad sta mettendo in guardia tutti gli utenti e i suoi clienti: “Circolano in rete (via email e anche all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) attività di raccolta dati (phishing) non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio Conad”.

L’azienda spiega: “Le comunicazioni fanno riferimento a siti che sembrano, ma non sono di proprietà di Conad. Conad non è coinvolta in queste operazioni. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzate sono quelle che vengono promosse all’interno di questo sito e supportate da regolamenti ufficiali”.

Inoltre, come ben ricorda Conad, e che vale anche per tutti gli altri marchi così da riconoscere una truffa phishing: “Tutte le offerte personalizzate che inviamo tramite email o SMS contengono sempre il numero della tua Carta Insieme, se manca questa informazione, ignora e cancella la comunicazione“.