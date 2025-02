Illy diventa l'esca per pericolose email di phishing

In questi giorni i cybercriminali stanno diffondendo una pericolosa campagna di email di phishing con un’esca molto singolare: Illy. Questo marchio, collegato al mondo del caffè, è famoso in tutto il mondo ed è particolarmente conosciuto in Italia. Ecco perché i truffatori hanno deciso di sfruttarlo per diffondere un attacco in grado di raggiungere due obiettivi se la vittima cade nella trappola:

furto di identità tramite richiesta di dati da una pagina di phishing che invita l’utente a inserire i propri dati personali e informazioni sensibili come nome e cognome, numero di telefono, email, indirizzo e altro ancora; furto di denaro attraverso il numero della carta di credito richiesto all’utente per poter ricevere quanto promesso, l’esca della truffa in corso.

Infatti, l’email di phishing comunica al destinatario di essere il fortunato estratto per ricevere in regalo una nuovissima illy Espresso Machine. Nel testo si legge: “Apprezziamo Il Tuo Feedback! Sei stato selezionato come uno dei fortunati per un’opportunità unica di ricevere un nuovissimo illy Espresso Machine!”.

“Per reclamarlo, rispondi semplicemente a poche domande rapide sulla tua esperienza con illy”, conclude la mail di phishing. Cliccando sul bottone giallo “Richiedilo subito” la vittima si ritrova in una pagina fake dove, una volta risposto alle domande di un questionario, dovrà inserire i suoi dati e pagare circa 2€ per ottenere il regalo.

Come riconoscere l’email di phishing che sfrutta Illy

Probabilmente ti starai chiedendo come riconoscere una email di phishing, come questa che sfrutta Illy per rubare dati e denaro. Uno degli elementi che dovrebbe subito farti scattare il campanello di allarme e aumentare la soglia della tua attenzione è la proposta. Quando è molto facile vincere un premio costoso allora sei davanti a una pericolosa truffa.

L’obiettivo dei criminali è quello di ottenere i tuoi dati personali e le tue informazioni finanziarie. Quindi sono disposti a tutto pur di spingerti a fornirglieli. La cosa che puoi fare, se non sei dotato di un sistema in gradi di identificare link e mail phishing, è quello di evitare l’interazione con email di questo tipo. Cancellale subito e non cliccare su link sospetti.