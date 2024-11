Furto di identità online: scatta l'allarme

Nonostante siano più appetibili i profili social di influencer e personaggi famosi, tutti siamo in pericolo. Nelle ultime ore è scattato l’allarme a causa di un importante aumento del furto di identità online. In pratica, sempre più profili Facebook e Instagram vengono hackerati da cybercriminali senza scrupoli.

Questo non è solo un disagio per tutto il materiale contenuto tra cui foto, contatti e ricordi, ma anche legale per quello che il criminale potrebbe fare con il nostro account social. Ecco perché l’emergenza è seria e nessuno dovrebbe mai prendere sottogamba una simile situazione, dimenticandosi del vecchio account hackerato creandone uno nuovo.

Anche in questo caso la Polizia Postale ha fornito alcuni consigli pratici e utili nel caso in cui fossimo vittime di un furto di identità online su Facebook. Vediamo nello specifico perché succede e come possiamo difenderci. Inoltre, nel caso in cui fosse troppo tardi, vediamo cosa è necessario fare.

Furto di identità: come avviene su Facebook

Il furto di identità online su Facebook è una pratica in auge da tempo. I cybercriminali cercano di appropriarsi degli account di chi è famoso, ha tantissimi contatti e che potrebbe avere informazioni sensibili interessanti. Solitamente l’hackeraggio del profilo avviene tramite phishing.

Un utente clicca su un link postato da un amico che a sua volta è già stato violato su Facebook o all’interno di un annuncio. In questo modo i criminali riescono a ottenere tutte le informazioni necessarie per effettuare l’accesso, modificare la password estromettendo il legittimo proprietario e sfruttare l’hackeraggio.

Consigli per difendersi o proteggersi in caso di hackeraggio

Se hai notato qualcosa di strano nel tuo profilo Facebook potresti essere ancora in tempo per evitare un furto di identità online modificando immediatamente la password del tuo account. In questo modo i criminali non avrebbero più possibilità di accesso al tuo profilo come se fossero te.

Invece, se è già troppo tardi una delle prime cose da fare, come consiglia la Polizia Postale, è denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Questo permette di proteggersi da eventuali azioni illegali o compromettenti dei criminali attraverso il tuo profilo Facebook e che, altrimenti, sarebbero imputate a te. La Polizia precisa che l’utente ha tempo fino a tre mesi per denunciare il furto.