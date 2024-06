Phishing via Email: come riconoscere questa truffa e difendersi

Un attacco di phishing via email è la cosa peggiore che possa capitarti. La portata dei suoi danni non è quantificabile perché include il furto dei dati personali, delle informazioni sensibili e dei dettagli di pagamento con relativi risparmi inclusi. Ecco perché è importante riuscire a identificare subito questa minaccia e agire di conseguenza. Così ti eviti conseguenze davvero tristi e pericolose.

Il mezzo sfruttato dai cybercriminali per sferrare questo attacco è la mail. Per loro è molto facile ottenere il tuo indirizzo. Ad esempio tramite social network o data broker che creano veri e propri profili completi con tutte le nostre informazioni personali che vendono ad aziende, assicurazioni, banche e purtroppo anche a criminali del web. Da questo capisci bene che la miglior difesa è evitare di fornire tante informazioni online.

Affare non certo semplice visto che ormai viviamo connessi e che molti servizi che usiamo richiedono un accesso con credenziali e password. Perciò è molto più facile capire come riconoscere una email phishing per evitare di cadere nelle sue trappole fornendo a cybercriminali i dati necessari a finalizzare le loro truffe e i loro raggiri.

Phishing via Email come riconoscere l’attacco

Dopo aver spiegato cos’è lo spear phishing vediamo ora il padre di tutte le minacce online. Un attacco phishing via email ha delle caratteristiche specifiche tali per cui, in molti casi, non è così difficile riconoscerlo. Quindi vediamo alcuni elementi caratteristici che possono facilitarti l’individuazione di eventuali truffe al tuo indirizzo mail. Ecco i particolari a cui dovresti sempre prestare attenzione: