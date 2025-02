Naviga in sicurezza e anonimo con questa VPN: l'offerta speciale

Ti sei mai chiesto perché, a volte, ti sembra che le pubblicità incontrate online sappiano molto, anche troppo, su di te? Eppure, non hai mai fatto ricerche a proposito di quel determinato argomento. È opera del tracciamento continuo a cui è sottoposta la navigazione di tutti noi, che in modo silenzioso raccoglie informazioni per poi aggregarle e tracciare un profilo completo delle nostre abitudini e delle nostre preferenze. Puoi evitarlo con una VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i tuoi dati e la tua privacy: quella di ExpressVPN è protagonista di un’offerta speciale che regala 4 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale, senza dimenticare il forte sconto sul listino.

Perché scegliere ExpressVPN: privacy e sicurezza

La possibilità di collegarsi a server in 105 paesi di tutto il mondo permette di ottenere un indirizzo IP localizzato ovunque, aggirando così qualsiasi barriera geografica. Inoltre, l’impiego della crittografia AES-256 rende le informazioni scambiate del tutto illeggibili a occhi indiscreti. Tutto questo senza effetti negativi sulla velocità e con la possibilità di proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

Tra gli altri vantaggi inclusi ci sono anche il supporto in chat 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità, le tante app a disposizione per ogni piattaforma (Windows, macOS, Linux, Android, iOS e altre) e la garanzia della politica no-log per assicurare che nessuna informazione relativa all’utente sarà mai salvata o condivisa con terze parti.

Ricapitolando, grazie all’offerta speciale di oggi puoi attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN approfittando di uno sconto del 61% e 4 mesi gratis. È inclusa anche una eSIM da 5 GB in omaggio, proposta dal servizio holiday.com. Inoltre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai chiedere un rimborso completo della cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative.