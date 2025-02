Proteggi le operazioni bancarie online ovunque ti trovi con una VPN

L’accesso al proprio conto bancario tramite una rete Wi-Fi pubblica, come quella presente negli aeroporti e in hotel, può esporre i propri dati finanziari ad hacker e persone malintenzionate. In casi come questi, la protezione più efficace arriva dall’utilizzo di una VPN, servizio di rete privata virtuale che nasconde l’indirizzo IP dei suoi utenti e, di conseguenza, le loro attività sul web.

Al momento il servizio VPN di riferimento in Italia e all’estero è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media e delle sue funzionalità extra sul fronte della sicurezza. In questi giorni i piani di due anni sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese e la possibilità di riscattare sei mesi aggiuntivi in regalo a seconda del piano scelto.

Proteggere le operazioni bancarie online con una VPN

Una VPN come quella di NordVPN aiuta dunque a proteggere le operazioni bancarie online ovunque ci si trovi nel mondo. Grazie a questo servizio è possibile infatti:

Nascondere il proprio indirizzo IP : l’utilizzo di una VPN consente di mascherare il proprio indirizzo IP, in questo modo si ottiene la massima protezione per la propria identità digitale.

: l’utilizzo di una VPN consente di mascherare il proprio indirizzo IP, in questo modo si ottiene la massima protezione per la propria identità digitale. Criptare la connessione : sempre grazie all’adozione di una VPN è possibile criptare la propria connessione Internet, in modo da impedire agli hacker di intercettare le credenziali di accesso ai servizi bancari ed eventuali transazioni.

: sempre grazie all’adozione di una VPN è possibile criptare la propria connessione Internet, in modo da impedire agli hacker di intercettare le credenziali di accesso ai servizi bancari ed eventuali transazioni. Connettersi a server sicuri : nel caso specifico di NordVPN, gli utenti della VPN hanno l’opportunità di sfruttare la funzione IP dedicato, in modo da connettersi a server sicuri che garantiscono un livello di protezione elevato riguardo alle operazioni finanziarie.

: nel caso specifico di NordVPN, gli utenti della VPN hanno l’opportunità di sfruttare la funzione IP dedicato, in modo da connettersi a server sicuri che garantiscono un livello di protezione elevato riguardo alle operazioni finanziarie. Sfruttare la funzionalità Threat Protection: si tratta di una funzione proprietaria di NordVPN, attraverso cui è possibile bloccare malware e siti dannosi, così da salvaguardare i propri dati bancari.

Alla luce di tutto questo, NordVPN si rivela uno dei servizi ideali da avere con sé quando si viaggia all’estero e si vuole proteggere le proprie operazioni bancarie online.