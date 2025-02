Proteggi i tuoi dati con Surfshark Alert: sconto dell'85% e 3 mesi extra

Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno e interessano non solo gli istituti bancari, gli enti pubblici e i siti dei grandi brand internazionali. Tutti siamo costantemente esposti al rischio che i nostri dati vengano utilizzati per scopi illeciti. Quando ce ne accorgiamo è spesso troppo tardi per correre ai ripari, a meno che non si attivi Surfshark Alert. Scarica e attiva ora il servizio avanzato di monitoraggio delle violazioni dei dati, disponibile con uno sconto dell’85% e 3 mesi aggiuntivi completamente gratuiti.

Cos’è Surfshark Alert e perché non possiamo farne a meno

La sicurezza online (che ha ripercussioni anche sulla vita reale) non è più qualcosa di accessorio e opzionale, ma un’esigenza cui tutti dobbiamo far fronte, vista l’escalation di casi di frodi, furti d’identità e violazione dei dati personali.

Surfshark Alert è un sistema di monitoraggio intelligente che scansiona continuamente il web, incluso il dark web, alla ricerca delle informazioni personali. Il servizio si attiva inviando una segnalazione quando i propri indirizzi e-mail o le password sono esposte a una violazione, quando i dati delle carte di pagamento compaiono all’interno di database compromessi, quando le informazioni sensibili vengono vendute su forum illegali o quando i propri documenti d’identità vengono individuati in archivi non autorizzati.

Quello di Surfshark Alert è un lavoro fondamentale per assicurare sempre il massimo della sicurezza possibile. Anche perché lo strumento una volta attivato monitora costantemente la situazione, scansionando il web da tutte le possibili minacce, inviando avvisi in tempo reale su tutti i dispositivi collegati e, ancora, offrendo consigli personalizzati sulle misure da adottare per affrontare un’eventuale violazione dei propri dati.

Prima che sia troppo tardi è indispensabile munirsi degli strumenti più efficaci per migliorare la propria sicurezza online. Surfshark Alert è tra le soluzioni migliori in questo senso e ora acquistabile usufruendo dello sconto dell’85% sul costo dell’abbonamento e di tre mesi gratis. Con soli 2,69€ al mese per 24 mesi si ha la certezza di non correre più alcun tipo di rischio.