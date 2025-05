Cookie o abbonamento: consultazione del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica sul modello “Pay or Ok”, utilizzato da molti siti web, che permette agli utenti di accedere i contenuti dopo aver dato il consenso al tracciamento tramite cookie o sottoscrivendo un abbonamento. Il provvedimento rappresenta una continuazione delle istruttorie avviate a fine 2022.

L’uso del cookie wall è legale?

Il Garante aveva avviato le prime istruttorie il 18 ottobre 2022, in seguito alle segnalazioni degli utenti. Altri procedimenti erano stati aperti il 21 ottobre e il 12 novembre 2022. L’autorità ha chiesto a vari editori informazioni sui cosiddetti “cookie wall“, ovvero il divieto di accesso ai contenuti in assenza di consenso alla profilazione o dell’abbonamento.

Questo modello, denominato “Pay or Ok“, “Pay or Consent” o “Consent paywall”, non offre una reale scelta agli utenti. La maggioranza di essi accetta il tracciamento pur di accedere gratuitamente ai contenuti. Molti siti di informazione mostrano un popup simile a questo:

Tenendo conto del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), della direttiva ePrivacy, dei pareri dell’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) e della recente sanzione inflitta a Meta della Commissione europea, il Garante italiano ha avviato una consultazione pubblica per valutare la liceità del consenso attraverso il suddetto modello Pay or Ok.

L’autorità vuole evitare un approccio sanzionatorio, raccogliendo contributi utili dalle parti interessate in modo da individuare soluzioni tecniche e operative che possano garantire agli utenti il rispetto dei principi di libertà, specificità e consapevolezza del consenso. I contributi possono essere inviati entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.