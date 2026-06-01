 NordPass Premium: crea password inviolabili al 50% di sconto
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NordPass Premium: crea password inviolabili al 50% di sconto

Crea password complesse, gestiscile in modo sicuro e ricordale sempre grazie a NordPass Premium, il password manager di NordVPN a metà prezzo.
NordPass Premium: crea password inviolabili al 50% di sconto
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Crea password complesse, gestiscile in modo sicuro e ricordale sempre grazie a NordPass Premium, il password manager di NordVPN a metà prezzo.
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Crea password inviolabili, che nessuno potrà mai indovinare, gestiscile in modo sicuro da tutti i tuoi dispositivi e ricordale sempre grazie a NordPass Premium, il password manager completo di NordVPN oggi a metà prezzo. Abbonati subito al 50% di sconto! Approfitta immediatamente di questa incredibile promozione prima che finisca.

Ottieni NordPass a metà prezzo

Grazie alla praticissima app multi-device puoi accedere a qualsiasi account, sito o piattaforma sfruttando la compilazione automatica di questo servizio. Infatti, ogni password generata e salvata diventa automaticamente disponibile su tutti i tuoi dispositivi in tempo reale. Rafforzi la tua sicurezza online grazie a questo gestore password che protegge e organizza tutte le tue credenziali.

NordPass Premium include anche un monitoraggio del dark web in tempo reale che ti avvisa nel caso viene riconosciuta una password violata. Inoltre, con salute password vieni avvisato se una password non è sicura o è debole e potrebbe essere violata con facilità. Nel tuo abbonamento trovi una suite di sicurezza completa inclusa e sicurezza a conoscenza zero.

Password deboli? Scegli NordPass Premium

Basta password deboli con NordPass Premium, il gestore di password che automatizza la gestione di credenziali e offre una cassaforte crittografata anche per passkey, dati di carte di credito e altre informazioni personali. Di seguito trovi elencate le password che non andrebbero mai utilizzate perché vengono violate velocemente.

Ottieni NordPass a metà prezzo
  1. 123456
  2. admin
  3. 123456789
  4. 12345
  5. password
  6. Aa123456
  7. 1234567890
  8. Pass@123
  9. admin123
  10. 1234567
  11. 123123
  12. 111111
  13. 12345678910
  14. P@ssw0rd
  15. Password
  16. Aa@123456
  17. admintelecom
  18. Admin@123
  19. 112233
  20. 102030
  21. 654321
  22. abcd1234
  23. abc1234
  24. qwerty1234
  25. Abcd@1234
  26. Pass@1234
  27. 11223344
  28. admin@123
  29. 87654321
  30. 987654321
  31. qwerty
  32. 123123123
  33. 1q2w3e4r
  34. Aa112233
  35. 12341234
  36. qwertyuiop
  37. 11111111
  38. Admin
  39. Password@123
  40. asd123
  41. Aboy1234
  42. 123321
  43. admin1
  44. Admin123
  45. Demo@123
  46. 1q2w3e4r5t
  47. admin1234
  48. aa123456
  49. 121212
  50. asdf1234
  51. 888888
  52. Abcd1234
  53. 1234567892
  54. guru123456
  55. 666666
  56. Welcome@123
  57. guest
  58. Password12
  59. 123456789a
  60. Kapler123
  61. administrator
  62. 1122334455
  63. Test@123
  64. qwer1234
  65. asdfghjkl
  66. Global123@
  67. 10203040
  68. 1234qwer
  69. India@123
  70. Abcd@123
  71. 1qaz2wsx
  72. 88888888
  73. 123qwe
  74. 12345678a
  75. secret
  76. Aa123123
  77. 12344321
  78. 123456aA@
  79. 123456a
  80. a123456
  81. 202020
  82. 1234abcd
  83. admin123456
  84. qwe123
  85. 101010
  86. 222222
  87. 12121212
  88. welcome
  89. abc12345
  90. Abc@1234
  91. admin12345
  92. Qwerty123
  93. 12345678900
  94. 123654
  95. 555555
  96. Aa123456789
  97. 1111111111
  98. 12345678901
  99. q1w2e3r4
  100. password123
  101. Heslo1234
  102. 22446688
  103. Abc12345
  104. vodafone
  105. 999999
  106. bismillah
  107. a123456789
  108. Password123
  109. azerty
  110. user1234
  111. 1234567891
  112. 1234512345
  113. adminisp
  114. 1234567899
  115. P@$$w0rd
  116. Aa12345678
  117. Passw0rd
  118. zxcvbnm
  119. adminadmin
  120. qwerty12345
  121. gvt12345
  122. minecraft
  123. abcd@1234
  124. pakistan
  125. ADMIN
  126. 10203
  127. Welcome1
  128. theworldinyourhand
  129. aabb1122
  130. test1231
  131. Asdf1234
  132. 54321
  133. 1111111
  134. a1b2c3d4
  135. password1
  136. student
  137. Abc@12345
  138. Aa102030
  139. Pass@12345
  140. 135790
  141. 123abc
  142. cisco
  143. 11111
  144. Aa@12345
  145. 111111111
  146. p@ssw0rd
  147. lol123456
  148. 147258369
  149. 123456Aa
  150. Aa@1234567
  151. Admin@1234
  152. 1234554321
  153. 124578
  154. 12qwaszx
  155. Abc@123
  156. a12345678
  157. aa112233
  158. qwer4321
  159. a1234567
  160. Qwerty@123
  161. 12345679
  162. Ab123456
  163. Aa@123456789
  164. Abcd1234@
  165. 123qweasd
  166. Admin1234
  167. pakistan123
  168. A123456a
  169. qwerty1234
  170. 1234567a
  171. abc123456
  172. turktelekom
  173. test1234
  174. 999999999
  175. 123456788
  176. Aaa111
  177. contraseña
  178. 7654321
  179. 1qazxsw2
  180. Password@1
  181. asdasd
  182. aaaaaa
  183. qwerty123456
  184. 246810
  185. 11112222
  186. aaaa1111
  187. Abc123
  188. q1w2e3r4t5
  189. 987654
  190. aa123123
  191. azerty123
  192. Aa1234567
  193. abc@123
  194. changeme
  195. 12345678@
  196. P@55w0rd
  197. asd12345
  198. zxcvbnm123
  199. 123admin
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Pubblicato il 1 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 giu 2026
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