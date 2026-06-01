NordPass Premium: crea password inviolabili al 50% di sconto

Crea password inviolabili, che nessuno potrà mai indovinare, gestiscile in modo sicuro da tutti i tuoi dispositivi e ricordale sempre grazie a NordPass Premium, il password manager completo di NordVPN oggi a metà prezzo. Abbonati subito al 50% di sconto! Approfitta immediatamente di questa incredibile promozione prima che finisca.
Grazie alla praticissima app multi-device puoi accedere a qualsiasi account, sito o piattaforma sfruttando la compilazione automatica di questo servizio. Infatti, ogni password generata e salvata diventa automaticamente disponibile su tutti i tuoi dispositivi in tempo reale. Rafforzi la tua sicurezza online grazie a questo gestore password che protegge e organizza tutte le tue credenziali.
NordPass Premium include anche un monitoraggio del dark web in tempo reale che ti avvisa nel caso viene riconosciuta una password violata. Inoltre, con salute password vieni avvisato se una password non è sicura o è debole e potrebbe essere violata con facilità. Nel tuo abbonamento trovi una suite di sicurezza completa inclusa e sicurezza a conoscenza zero.
Password deboli? Scegli NordPass Premium
Basta password deboli con NordPass Premium, il gestore di password che automatizza la gestione di credenziali e offre una cassaforte crittografata anche per passkey, dati di carte di credito e altre informazioni personali. Di seguito trovi elencate le password che non andrebbero mai utilizzate perché vengono violate velocemente.
- 123456
- admin
- 123456789
- 12345
- password
- Aa123456
- 1234567890
- Pass@123
- admin123
- 1234567
- 123123
- 111111
- 12345678910
- P@ssw0rd
- Password
- Aa@123456
- admintelecom
- Admin@123
- 112233
- 102030
- 654321
- abcd1234
- abc1234
- qwerty1234
- Abcd@1234
- Pass@1234
- 11223344
- admin@123
- 87654321
- 987654321
- qwerty
- 123123123
- 1q2w3e4r
- Aa112233
- 12341234
- qwertyuiop
- 11111111
- Admin
- Password@123
- asd123
- Aboy1234
- 123321
- admin1
- Admin123
- Demo@123
- 1q2w3e4r5t
- admin1234
- aa123456
- 121212
- asdf1234
- 888888
- Abcd1234
- 1234567892
- guru123456
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- Welcome@123
- guest
- Password12
- 123456789a
- Kapler123
- administrator
- 1122334455
- Test@123
- qwer1234
- asdfghjkl
- Global123@
- 10203040
- 1234qwer
- India@123
- Abcd@123
- 1qaz2wsx
- 88888888
- 123qwe
- 12345678a
- secret
- Aa123123
- 12344321
- 123456aA@
- 123456a
- a123456
- 202020
- 1234abcd
- admin123456
- qwe123
- 101010
- 222222
- 12121212
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- abc12345
- Abc@1234
- admin12345
- Qwerty123
- 12345678900
- 123654
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- Aa123456789
- 1111111111
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- q1w2e3r4
- password123
- Heslo1234
- 22446688
- Abc12345
- vodafone
- 999999
- bismillah
- a123456789
- Password123
- azerty
- user1234
- 1234567891
- 1234512345
- adminisp
- 1234567899
- P@$$w0rd
- Aa12345678
- Passw0rd
- zxcvbnm
- adminadmin
- qwerty12345
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- minecraft
- abcd@1234
- pakistan
- ADMIN
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- Welcome1
- theworldinyourhand
- aabb1122
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- Asdf1234
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- student
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- 123qweasd
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- contraseña
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- Password@1
- asdasd
- aaaaaa
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- 12345678@
- P@55w0rd
- asd12345
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- 123admin
- Aa1234