 La protezione che ti mancava: Avast contro virus, phishing e truffe online
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La protezione che ti mancava: Avast contro virus, phishing e truffe online

Navigare online senza protezione può esporti a virus e truffe. Scopri come Avast protegge i tuoi dispositivi in tempo reale da tutte le minacce digitali.
La protezione che ti mancava: Avast contro virus, phishing e truffe online
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Navigare online senza protezione può esporti a virus e truffe. Scopri come Avast protegge i tuoi dispositivi in tempo reale da tutte le minacce digitali.
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Avast è una delle soluzioni più complete per la sicurezza informatica personale: un sistema progettato per proteggere dispositivi, dati e attività online in modo continuo, semplice e automatico. Non si limita a rimuovere virus, ma lavora come uno scudo digitale che controlla in tempo reale tutto ciò che accade durante la navigazione.

Proteggiti con Avast

Ogni giorno usiamo internet per tutto: lavoro, acquisti, email, social, home banking. Lo facciamo in modo così naturale che spesso dimentichiamo un dettaglio fondamentale: ogni connessione è anche un potenziale punto d’ingresso per minacce digitali. È un po’ come uscire di casa lasciando la porta aperta. Non succede nulla… finché non succede. Virus, phishing, truffe online e furti di dati non sono scenari lontani o “che capitano agli altri”. Sono rischi reali che colpiscono utenti comuni, spesso proprio nei momenti in cui si sentono più tranquilli.

Avast nasce proprio con l’obiettivo di rendere la sicurezza digitale automatica e continua. Il software lavora in background, controllando costantemente attività sospette e bloccando le minacce prima che possano causare danni. Tra le principali funzionalità:

  • blocco dei siti di phishing e delle truffe online
  • protezione contro malware e ransomware
  • controllo delle reti Wi-Fi pubbliche
  • segnalazione di attività sospette in tempo reale
  • compatibilità con PC, Mac, Android e iPhone

Ci sono due tipologie di prodotto:

  • Avast Premium Security

Una soluzione ideale per chi cerca una protezione essenziale ma efficace. Il tutto con una promozione che parte da circa 36,50€ per il primo anno, con sconto dedicato.

  • Avast Ultimate

Per chi invece vuole una protezione più completa e avanzata, il pacchetto Ultimate amplia le funzionalità. Il costo parte da circa 52,50€ per il primo anno e include un pacchetto pensato per chi utilizza internet in modo intensivo e su più dispositivi. In un mondo sempre più connesso, proteggere i propri dati significa proteggere la propria quotidianità.

Proteggiti con Avast

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Pubblicato il 31 mag 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
31 mag 2026
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