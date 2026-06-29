 Norton Antivirus è in offerta fino al 68% di sconto
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Norton Antivirus è in offerta fino al 68% di sconto

Norton Antivirus è la suite per la tua sicurezza e privacy indispensabile se vuoi stare tranquillo e oggi è in promo fino al 68% di sconto.
Norton Antivirus è in offerta fino al 68% di sconto
Sicurezza Antivirus
Norton Antivirus è la suite per la tua sicurezza e privacy indispensabile se vuoi stare tranquillo e oggi è in promo fino al 68% di sconto.
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Norton Antivirus è la soluzione perfetta per chi cerca una suite ideale per sicurezza e privacy, completa di tutte le funzionalità per rendere i tuoi dispositivi ideali per navigare online e gestire qualsiasi cosa senza preoccupazioni. Oggi tutti i piani sono in offerta a un prezzo speciale fino al 68% di sconto. Non perdere altro tempo e scopri subito quale di questi è proprio quello che fa al caso tuo.

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Tutti e quattro gli abbonamenti a Norton Antivirus sono in offerta speciale fino al 68% di sconto. Scegli quello che fa al caso tuo in base alle funzionalità incluse. Potrai rendere ogni tuo dispositivo perfettamente protetto e ottimizzato per le tue necessità. Ecco cosa ogni piano include e il nuovo prezzo scontato.

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    • 1 PC, Mac, tablet o telefono
    • Protezione anti-truffa
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  • Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro il primo anno, anziché 109,99 euro!
    • 5 PC, Mac, tablet o telefoni
    • Protezione anti-truffa
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus
    • Password Manager
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    • Connessione a Internet privata con VPN
    • Protezione minori
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  • Norton 360 Premium a soli 44,99 euro il primo anno, anziché 119,99 euro!
    • 10 PC, Mac, tablet o telefoni
    • Protezione anti-truffa Pro
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus
    • Password Manager
    • 200 GB di backup del PC nel cloud
    • Connessione a Internet privata con VPN
    • Protezione minori
    • Dark Web Monitoring
    • Assistenza per il ripristino dell’identità
    • Assistenza in caso di furto del portafoglio
    • Social Media Monitoring

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 giu 2026
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