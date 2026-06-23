Recensione Kaspersky Small Office Security Premium 2026

Edoardo D'amato Pubblicato il 23 giu 2026

Tra le novità più interessanti di Kaspersky, leader nel settore della cybersecurity, c’è Kaspersky Small Office Security Premium. Si tratta di un nuovo software sviluppato dal team di esperti dell’azienda, studiato per titolari e responsabili IT di piccole imprese alla ricerca di una soluzione di protezione avanzata che non richieda competenze tecniche di alto livello.

Il programma in questione punta su un approccio enterprise, senza la complessità o i costi di una grande configurazione, ma semplificato per essere alla portata di tutti. Questo antivirus infatti si installa in modo molto rapido, la sua dashboard è intuitiva e non necessita di una configurazione tramite personale specializzato (pur fornendo assistenza tecnica di altissimo livello qualora fosse necessario un supporto).

Le sue caratteristiche lo rendono uno dei migliori antivirus per la sicurezza aziendale disponibili in commercio. Tra queste, spiccano l’anti-phishing, lo scudo contro i ransomware, la sicurezza completa del server, l’analisi e rimozione dei virus da parte di esperti e molto altro. Nel corso di questa recensione analizzeremo più nel dettaglio le sue funzionalità, l’esperienza d’uso e i piani disponibili, con uno sguardo anche ai prezzi.

Esigenze di Sicurezza Informatica di un Piccolo Ufficio

Il comparto della sicurezza informatica di una piccola impresa richiede strumenti appositi. L’errore più comune è quello di affidarsi per eccesso ad antivirus costoso, complesso da gestire e di fatto “inutile” per una realtà con un numero più contenuto di dipendenti, o al contrario per difetto ad un programma pensato per l’uso personale.

Le soluzioni per grandi aziende richiedono personale informatico dedicato, dotato di competenze tecniche, e tempi di configurazione più lunghi. Sono eccessive sia da un punto di vista operativo che economico. Dall’altro, un antivirus consumer tradizionale non è sufficiente in ambito professionale. Un ufficio necessita di protezione su più dispositivi contemporaneamente, oltre che di una gestione e di un controllo di accesso e postazioni centralizzati. Inoltre, deve saper proteggere notebook utilizzati in smart working, smartphone aziendali e, in alcuni casi, piccoli server locali.

Kaspersky Small Office Security Premium si colloca proprio nella fascia intermedia. Non è adatto per grandi aziende ed è “sprecato” per un utilizzo di tipo personale: è ideale per imprese di dimensioni ridotte. Il suo obiettivo è offrire servizi avanzati di sicurezza informatica aziendale, ma con un’interfaccia semplice e una gestione accessibile anche a chi non è un esperto informatico.

Caratteristiche di Kaspersky Small Office Security Premium

Nelle prossime righe passeremo in rassegna le caratteristiche tecniche e funzionalità più importanti di questo software. Sono proprio queste che lo rendono ideale per un utilizzo aziendale.

1. Protezione dispositivi

Con Kaspersky Small Office Security Premium si ha innanzitutto un supporto multipiattaforma, una caratteristica imprescindibile per le moderne piccole imprese, dove spesso sono presenti dispositivi molto diversi tra di loro. Risulta compatibile con i principali sistemi operativi, ovvero Windows, macOS, Android e iOS: ciò consente di proteggere PC desktop, notebook, smartphone e tablet utilizzati dai dipendenti, sia in ufficio che in mobilità.

Un aspetto peculiare di questo programma antivirus è la possibilità di personalizzazione del numero di utenti e dispositivi protetti, che può essere liberamente distribuito tra i membri dell’azienda. Così ad esempio si possono coprire contemporaneamente i PC Windows dell’ufficio, i MacBook del reparto creativi e gli smartphone impiegati durante lo smart working.

Sempre a proposito della protezione dei dispositivi, Kaspersky Small Office Security Premium mette a disposizione anche il blocco da remoto dei dispositivi rubati o smarriti.

2. Protezione server di file

Il punto più delicato dell’infrastruttura informatica di un’azienda è il server: qui è dove risiedono i dati più sensibili, come documenti condivisi, database, dati dei clienti e file amministrativi. Kaspersky Small Office Security Premium garantisce anche una protezione completa dei server. Integra tecnologie di machine learning per rilevare e bloccare rapidamente virus, trojan, ransomware, spyware, keylogger e altre tipologie di malware.

3. Password Manager

Tra le funzionalità incluse trova spazio anche un Password Manager integrato. Si tratta di un tool sempre più importante: grazie ad esso, dipendenti e collaboratori possono archiviare password, dati di accesso e documenti sensibili dentro un vault cifrato protetto con crittografia di livello bancario, riducendo così il rischio di furti o accessi non autorizzati.

Il password manager assolve poi ad un’altra importante funzione: genera automaticamente password efficaci. Può creare combinazioni lunghe e difficili da violare, senza che ogni volta debbano essere inventate manualmente. Ciò contribuisce a limitare problemi legati a password deboli o riutilizzate.

Da menzionare anche la compilazione automatica dei login: velocizza l’autenticazione ai vari servizi e piattaforme per tutti gli utenti, mantenendo comunque elevati standard di protezione.

4. VPN ultra-veloce

Kaspersky Small Office Security Premium include anche una VPN basata sul protocollo WireGuard, ovvero quello più sicuro e veloce. Serve a proteggere le connessioni, grazie al fatto che nasconde il vero IP dell’utente, che così naviga davvero in anonimo. Inoltre, consente di effettuare le transazioni online senza alcun rischio.

Grazie alla virtual private network, si può accedere a contenuti globali in tutto il mondo. Basta collegarsi ad uno dei tanti server sparsi in tutto il mondo messi a disposizione da Kaspersky: una volta effettuato il collegamento, sembrerà che l’utente si sia collegato nel Paese del server anziché dall’Italia.

5. Anti-Ransomware

Tra i pericoli di Internet più temuti ci sono ransomware e phishing. Sempre più sovente si ha a che fare con email apparentemente innocue, allegati infetti o link fraudolenti: una volta aperti, possono compromettere interi sistemi aziendali nel giro di pochi minuti. Kaspersky Small Office Security Premium si rivela utile anche da questo punto di vista. Blocca tentativi di phishing e allegati malevoli automaticamente.

Interessante anche la funzione di rollback integrata: permette di tentare il ripristino dei file modificati o compromessi durante un attacco.

6. Safe Money

Kaspersky insiste molto sull’importanza della protezione delle transazioni e-commerce. Questa attenzione si traduce nella tecnologia Safe Money, fondamentale per proteggere operazioni finanziarie, acquisti online e accessi ai servizi bancari via web. Un aspetto sempre più importante considerando che aziende e studi professionali gestiscono quotidianamente pagamenti, fatture e home banking direttamente dal browser.

In abbinamento al Password Manager, Safe Money costituisce uno scudo protettivo molto forte: da una parte Kaspersky Small Office Security Premium archivia e genera password robuste per gli account aziendali, dall’altra la protezione dedicata alle transazioni aiuta a mettere in sicurezza login, pagamenti e accessi ai servizi finanziari online.

7. Gestione centralizzata

Altra caratteristica che fa apprezzare molto questo antivirus in ambienti aziendali è la gestione centralizzata semplificata. Attraverso il portale KSOS, amministratori e responsabili aziendali possono gestire da un’unica interfaccia tutti i device collegati alla licenza, senza dover intervenire manualmente su ogni singolo computer o smartphone. La dashboard permette infatti di aggiungere o rimuovere dispositivi, verificare lo stato della protezione e controllare rapidamente eventuali criticità rilevate dal sistema.

Disponibile anche la possibilità di distribuire aggiornamenti e applicare configurazioni di sicurezza in modo centralizzato. Un aspetto importante soprattutto per le piccole imprese, dove spesso non esiste una figura tecnica dedicata esclusivamente alla cybersecurity. Il pannello consente inoltre di monitorare notifiche e alert relativi a minacce, attività sospette o dispositivi non aggiornati.

Piani, Prezzi e Licenze

Il rapporto qualità-prezzo di Small Office Security Premium è davvero notevole. L’abbonamento è personalizzabile, il costo varia a seconda dei dipendenti da proteggere e dalla durata: si parte da un minimo di 3 ad un massimo di 99 utenti, con licenze da 1 a 3 anni. Il prezzo per 5 dipendenti (5 licenze desktop, 5 licenze mobile e 1 File Server) è di 200€ per l’abbonamento annuale, grazie all’attuale sconto del 30%. Per ogni dipendente sono sempre inclusi password manager, VPN e il corso di formazione sulla Security Awareness. Si tratta di un corso rapido su oltre 15 argomenti per sensibilizzare i dipendenti sulla sicurezza informatica nell’ottica di prevenire i rischi legati agli errori umani più comuni (phishing, password troppo deboli o ripetute, uso responsabile dell’Intelligenza artificiale e altro ancora).

È inclusa anche l’assistenza per l’installazione, l’assistenza IT remota (nonché tramite chat) e l’analisi e rimozione dei virus da parte di esperti. Il software è installabile in autonomia ma per ogni evenienza si può essere guidati passo passo da un team specializzato, sempre pronto a rispondere.

Si può sempre contare su una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Facilità d’Uso e Assistenza Clienti

La suite è stata progettata per piccole imprese e studi professionali che non dispongono di un reparto IT dedicato e hanno bisogno di un tool intuitivo, veloce da installare e configurare. Anche la gestione quotidiana è stata semplificata: il pannello centralizzato offre una panoramica chiara sullo stato dei device, sugli aggiornamenti disponibili e sugli eventuali problemi di sicurezza rilevati dal sistema.

Sul fronte del supporto clienti, Kaspersky mette a disposizione diversi canali di assistenza: oltre al supporto telefonico e chat, offre guide online e FAQ. Nonché le già citate assistenza per l’installazione e per la rimozione virus.

Impatto sulle Prestazioni e Risorse di Sistema

Un software troppo pesante rischia di rallentare i dispositivi utilizzati ogni giorno per email, gestione documenti, videoconferenze, browser ecc. Kaspersky Small Office Security Premium funziona in background in modo silenzioso ed efficace: il calo delle prestazioni è minimo.

Naturalmente, come accade con qualsiasi soluzione di sicurezza avanzata, operazioni più pesanti come scansioni complete del sistema o controlli approfonditi dei file possono richiedere maggiori risorse hardware. Tuttavia il software permette di programmare molte attività automatiche negli orari meno critici, limitando eventuali rallentamenti durante l’orario lavorativo.

A chi è Consigliato Kaspersky Small Office Security Premium

Kaspersky Small Office Security Premium si rivolge principalmente a piccoli uffici, studi professionali, negozi e attività con un numero limitato di dipendenti che desiderano migliorare la propria sicurezza informatica senza affrontare la complessità tipica delle piattaforme enterprise.

Il software può risultare particolarmente adatto a realtà che utilizzano più dispositivi contemporaneamente – PC Windows, Mac, smartphone e piccoli server aziendali – e che hanno bisogno di una protezione centralizzata semplice da amministrare.

Può essere interessante ad esempio per:

Studi commercialisti;

Agenzie creative;

Piccoli uffici amministrativi;

Studi legali;

Attività retail;

PMI che lavorano con dati sensibili, documenti condivisi, pagamenti online e servizi cloud.

Nel complesso, Small Office Security Premium vuole soprattutto a colmare quella fascia intermedia spesso trascurata dal mercato: aziende che non possono affidarsi a un semplice antivirus personale, ma che non necessitano di piattaforme aziendali particolarmente complesse o costose da implementare e gestire.

Recensione Finale di Kaspersky Small Office Security Premium

In sintesi, Kaspersky Small Office Security Premium è una delle scelte migliori per avere una sicurezza completa della rete di piccole imprese. Questo programma assicura una protezione robusta configurabile in base alle esigenze specifiche, adatta per ogni tipo di endpoint. L’antivirus è potente ed è dotato di sistemi di prevenzione dai ransomware e rollback, scansione delle vulnerabilità di rete, password manager, Safe Money per gli acquisti online e di una VPN per accedere alla rete in modo sicuro.

Pro Eccellenti capacità di rilevazione phishing e ransomware

VPN Premium

Password Manager

Impatto minimo sulle prestazioni

Facilità di configurazione e utilizzo

Compatibile con tutti i principali sistemi operativi

Assistenza specializzata (dall’installazione alla rimozione virus) Contro Il prezzo è promozionale (aumenta al rinnovo)

Protezione file server inclusa solo da 5 utenti in su

I test effettuati da agenzie terze, come quelli di AV-TEST e AV-Comparatives hanno certificato che si tratta di uno dei migliori antivirus per aziende, anche per via del fatto che non impatta in modo significativo sulle prestazioni dei vari dispositivi.

Domande Frequenti su Kaspersky Small Office Security Premium Quanti dispositivi si possono proteggere con Kaspersky Small Office Security Premium? Si possono proteggere un minimo di 3 fino ad un massimo di 99 dispositivi. Serve un tecnico informatico per installarlo e gestirlo? No, Kaspersky Small Office Security Premium è una soluzione ideale per tutte le aziende che non hanno un comparto IT esperto: facile da installare, configurare e usare nelle operazioni quotidiane. Qual è la differenza tra la versione Kaspersky Small Office Premium e quella per utenti privati (Home)? La principale differenza è che con i piani Home è possibile proteggere fino ad un massimo di 20 dispositivi, senza la possibilità di controllare più utenti e device da un unico pannello. E poi c’è da tenere conto di alcune funzionalità presenti solo nella versione Office, come ad esempio la protezione avanzata dei server. Quanto è affidabile oggi Kaspersky? Kaspersky è considerato uno dei marchi più solidi nel settore cybersecurity. Negli ultimi anni le sue soluzioni hanno ottenuto risultati molto positivi nei test indipendenti di laboratori come AV-TEST e AV-Comparatives, sia in ambito consumer sia business. Le sue capacità di rilevamento malware, protezione ransomware e basso numero di falsi positivi sono state testate, con ottimi punteggi.