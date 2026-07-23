Risparmia fino al 64% affidando sicurezza e privacy a Kaspersky

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Standard Plan a soli 17,99 euro all’anno grazie al 48% di sconto applicato: Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware Navigazione Web sicura Rimozione dei virus esistenti Anti-Phishing Firewall bidirezionale Ottimizzazione delle prestazioni Pulizia dello spazio del dispositivo Gestione delle app Modalità Non disturbare Protezione dei pagamenti Rilevamento dello stalkerware Protezione dalle minacce legate alle criptovalute

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