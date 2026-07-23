 Risparmia fino al 64% affidando sicurezza e privacy a Kaspersky
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Risparmia fino al 64% affidando sicurezza e privacy a Kaspersky

Risparmia subito fino al 64% affidando la sicurezza e la privacy dei tuoi device alle soluzioni avanzate in offerta speciale di Kaspersky.
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Sicurezza Antivirus
Risparmia subito fino al 64% affidando la sicurezza e la privacy dei tuoi device alle soluzioni avanzate in offerta speciale di Kaspersky.
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Kaspersky offre le migliori soluzioni per affidare in totale tranquillità la sicurezza e la privacy di tutti i tuoi dispositivi. Tra l’altro, grazie alle offerte in corso durante questi giorni estivi, puoi risparmiare fino al 64% sui prodotti disponibili. Il vantaggio è che trovi tutto quello che ti serve come se fosse stato realizzato su misura per le tue esigenze.

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Potrai scegliere tra tre soluzioni Kaspersky in offerta speciale, così risparmierai fino al 64% sui prodotti. Di seguito dai un’occhiata a tutti i piani disponibili e le funzionalità incluse per una decisione consapevole e chiara. Puoi ottenere anche un buono da 10€ in omaggio Eni o Amazon.

  • Premium Plan a soli 29,99 euro all’anno grazie al 64% di sconto applicato:
    • Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
    • Navigazione Web sicura
    • Rimozione dei virus esistenti
    • Anti-Phishing
    • Firewall bidirezionale
    • Ottimizzazione delle prestazioni
    • Pulizia dello spazio del dispositivo
    • Gestione delle app
    • Modalità Non disturbare
    • Protezione dei pagamenti
    • Rilevamento dello stalkerware
    • Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
    • Monitoraggio integrità del disco rigido
    • Controllo fughe di dati
    • Unlimited & Fast VPN
    • VPN veloce e illimitata
    • Password Manager
    • Controllo sicurezza password
    • Archivio protezione identità
    • Rilevamento accesso remoto
    • Controllo Smart Home
    • Assistenza IT remota
    • Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti
    • Verifica dell’integrità del PC da parte di esperti
    • Kaspersky Safe Kids (1 ANNO GRATIS)
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    • Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
    • Navigazione Web sicura
    • Rimozione dei virus esistenti
    • Anti-Phishing
    • Firewall bidirezionale
    • Ottimizzazione delle prestazioni
    • Pulizia dello spazio del dispositivo
    • Gestione delle app
    • Modalità Non disturbare
    • Protezione dei pagamenti
    • Rilevamento dello stalkerware
    • Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
    • Monitoraggio integrità del disco rigido
    • Controllo fughe di dati
    • Unlimited & Fast VPN
    • VPN veloce e illimitata
    • Password Manager
    • Controllo sicurezza password
Attiva Plus Plan
  • Standard Plan a soli 17,99 euro all’anno grazie al 48% di sconto applicato:
    • Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
    • Navigazione Web sicura
    • Rimozione dei virus esistenti
    • Anti-Phishing
    • Firewall bidirezionale
    • Ottimizzazione delle prestazioni
    • Pulizia dello spazio del dispositivo
    • Gestione delle app
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Pubblicato il 23 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 lug 2026
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