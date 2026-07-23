Risparmia fino al 64% affidando sicurezza e privacy a Kaspersky

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- Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
- Navigazione Web sicura
- Rimozione dei virus esistenti
- Anti-Phishing
- Firewall bidirezionale
- Ottimizzazione delle prestazioni
- Pulizia dello spazio del dispositivo
- Gestione delle app
- Modalità Non disturbare
- Protezione dei pagamenti
- Rilevamento dello stalkerware
- Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
- Monitoraggio integrità del disco rigido
- Controllo fughe di dati
- Unlimited & Fast VPN
- VPN veloce e illimitata
- Password Manager
- Controllo sicurezza password
- Archivio protezione identità
- Rilevamento accesso remoto
- Controllo Smart Home
- Assistenza IT remota
- Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti
- Verifica dell’integrità del PC da parte di esperti
- Kaspersky Safe Kids (1 ANNO GRATIS)
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- Plus Plan a soli 25,99 euro all’anno grazie al 56% di sconto applicato:
- Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
- Navigazione Web sicura
- Rimozione dei virus esistenti
- Anti-Phishing
- Firewall bidirezionale
- Ottimizzazione delle prestazioni
- Pulizia dello spazio del dispositivo
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- Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
- Monitoraggio integrità del disco rigido
- Controllo fughe di dati
- Unlimited & Fast VPN
- VPN veloce e illimitata
- Password Manager
- Controllo sicurezza password
- Standard Plan a soli 17,99 euro all’anno grazie al 48% di sconto applicato:
- Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
- Navigazione Web sicura
- Rimozione dei virus esistenti
- Anti-Phishing
- Firewall bidirezionale
- Ottimizzazione delle prestazioni
- Pulizia dello spazio del dispositivo
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