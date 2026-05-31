VPN per una estate più sicura e libera: la nuova offerta di NordVPN

L’utilizzo di una VPN permette di navigare in Internet in modo sicuro e privato, mantenendo i propri dati più importanti lontani da occhi indiscreti. E così, per chi vuole vivere una estate più sicura e libera, un servizio come la VPN rimane di vitale importanza, sia se si rimane in casa che in vacanza.

Tra le offerte più interessanti del mese di giugno si annovera la nuova promozione di NordVPN, che consente di ottenere fino al 77% di sconto sui prezzi dei piani della durata di due anni, con tanto di quattro mesi extra di servizio in regalo. Inoltre, vi è la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Estate in sicurezza con una VPN affidabile e veloce

NordVPN rientra nella lista dei servizi VPN più affidabili e veloci disponibili oggi a livello internazionale. L’elevata velocità di connessione deriva dall’utilizzo del rivoluzionario protocollo NordLynx e dall’ampia vasta di rete, due elementi che consentono a ciascun utente un’esperienza di navigazione ben al di sopra della media rispetto alla concorrenza.

E a proposito di sicurezza, lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus, può essere considerato a tutti gli effetti come un antivirus next-gen, in grado di eliminare con estrema facilità le principali minacce online tra cui phishing, malware, tracker e pubblicità.

Tra le altre cose, è presente anche un gestore delle password che consente di sostituire le vecchie credenziali con le passkey, uno strumento di gran lunga più semplice per accedere ai propri dispositivi e siti preferiti senza dover ricordare necessariamente nome utente e password.

Il servizio di rete privata virtuale NordVPN può essere utilizzato su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea. In alternativa, è possibile installarlo anche sul proprio router Wi-Fi, così da proteggere l’intera rete della propria casa.