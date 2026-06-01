 Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)
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Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)

Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN illimitata, con un servizio completo e vantaggioso a meno di 2 euro al mese.
Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)
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Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN illimitata, con un servizio completo e vantaggioso a meno di 2 euro al mese.
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Il mese di giugno 2026 è appena iniziato e, anche in vista delle vacanze estive, è ora un buon momento per attivare una nuova VPN, in modo da assicurarsi un sistema efficace per navigare in sicurezza e senza blocchi geografici.

La promozione giusta per una nuova VPN illimitata arriva da Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Scegliendo questa promo è possibile ottenere l’87% di sconto sul servizio e assicurarsi la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per un lungo periodo di tempo. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo e solo tramite attivazione online.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

La VPN da scegliere a giugno 2026

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata che include:

  • la protezione della crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet
  • una politica zero log, che assicura l’assenza di tracciamento durante la navigazione con rete VPN
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di navigare da più dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda
  • l’accesso a servizi aggiuntivi per la sicurezza a partire da 30 centesimi in più al mese

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,29 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
1 giu 2026
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