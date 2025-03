Attenzione al Furto di Identità! Le regole della Polizia per proteggerti

Una delle minacce più pericolose oggigiorno è il furto di identità e, purtroppo, i casi sono in aumento. Proprio per questo la Polizia Postale ha lanciato l’allarme, diffondendo anche le regole per proteggersi da questa pratica insidiosa e dalle conseguenze particolarmente gravi. Come avviene?

“Sono le stesse vittime del raggiro a ‘consegnare’ i propri dati ai truffatori rispondendo a comunicazioni che sembrano legittime ma non lo sono“, hanno spiegato gli esperti in truffe informatiche delle forze dell’ordine. Spesso gli utenti vengono ingannati da nuove strategie e tecniche che i cybercriminali utilizzano per confondere le idee.

Ad esempio, sfruttando lo spoofing riescono a clonare numeri di telefono ufficiali facendo così credere alla vittima di essere chi non sono in realtà. A questo si aggiungono anche nuove tecniche supportate dall’utilizzo dell’AI.Tutto ciò facilita ai criminali il furto di identità.

Grazie a queste tecniche “possono camuffare la loro identità e indurci a credere che il nostro interlocutore sia un operatore antifrode, un familiare, l’INPS, un agente di polizia, la nostra banca“, hanno aggiunto gli esperti della Polizia Postale.

Nello specifico: “Le strategie poste in essere dai cybercriminali per rubare i nostri dati sono numerose e diversificate: richieste di confermare l’identità inviando copie di documenti; fornire dati bancari per bloccare un pagamento sospetto; aggiornare informazioni personali; cliccare su link malevoli per evitare la sospensione di un servizio o visualizzare un documento che ci riguarda“.

Le regole per proteggersi dal furto di identità

Cosa è necessario fare per evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali ed evitare così il furto di identità? Lo hanno spiegato sempre gli esperti di sicurezza della Polizia Postale. La prima cosa da tenere sempre in mente è “prendersi il tempo per riflettere, non farsi guidare dalla fretta e dall’urgenza ma verificare con cura che si tratti di una richiesta legittima“.

La seconda cosa è “interrompere la conversazione e richiamare l’ufficio o la persona che si presenta utilizzando numeri conosciuti e sicuri”. La terza e ultima cosa è “non trasmettere copie di documenti e informazioni personali cliccando su link ricevuti tramite SMS o e-mail“.