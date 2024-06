Torna lo spoofing telefonico: come difenderti dalle ultime truffe

Lo spoofing telefonico è una pratica molto scorretta che può essere catalogata tranquillamente tra le truffe. Le novità nel mondo della telefonia, tra cui l’acquisizione di Vodafone da parte di Fastweb, ha riportato in auge questo raggiro a opera di operatori telefonici senza scrupoli. Vediamo di cosa si tratta per poterti proteggere da questa tipologia di attacco.

L’utente riceve una chiamata da un call center che si identifica come dipendente della compagnia telefonica attualmente in uso. Il motivo della telefonata è quello di comunicare al cliente un fantomatico guasto telefonico, un’improvvisa rimodulazione dei costi o un’improvvisa interruzione del servizio per svariati giorni. Preso alla sprovvista, l’utente comincia a preoccuparsi.

Dopo qualche minuto arriva una seconda telefonata, questa volta di un altro operatore che finge di essere un dipendente di un qualche ente esistente a difesa dei consumatori. In realtà si tratta sempre degli stessi “criminali” che vogliono proporre un’alternativa al suo contratto in essere. Ovviamente, spinta da motivi fasulli, ma credibili, la vittima sottoscrive in fiducia il contratto trovandosi così raggirata.

Spoofing telefonico: come difenderti

Chiamate di telemarketing e teleselling sono ormai all’ordine del giorno. Molti si sono appoggiati al Registro delle Opposizioni pensando di risolvere il problema, ma disabituare i Call Center selvaggi è un obiettivo molto arduo e di difficile applicazione. Ecco perché è facile trovarsi di fronte allo spoofing telefonico, una truffa alla quale ci si può difendere solo conoscendola. Come puoi proteggerti?