Privacy online per tutti con i nuovi piani di Incogni

La questione della privacy online riguarda tutti, dagli adulti ai bambini. Se da un lato la connessione Internet ha contribuito alla crescita personale di numerosi individui, dall’altro ha fatto sì che hacker e cybercriminali si siano approfittati fin qui di vittime ignare di tutto.

Per riprendere il controllo dei propri dati personali, lo strumento migliore è Incogni, tool che consente di rimuovere le informazioni sensibili presenti nei database dei data-broker, aziende che collezionano i dati ceduti in modo inconsapevole dagli utenti durante la navigazione sul web per poi rivenderli. Da oggi Incogni è diventato ancora più efficace, grazie ai nuovi piani illimitati sia per uso personale che per la famiglia: in via promozionale, i piani annuali godono di uno sconto del 50%.

I piani senza limiti di Incogni

Standard, Unlimited, Family e Family Unlimited: sono questi i nuovi piani che compongono l’offerta di Incogni, che può contare ora su due account tramite cui è possibile richiedere la rimozione dei propri dati da tutto il web. La differenza è sostanziale, dato che prima si poteva fare affidamento su circa 200 database di broker di dati, gli stessi inclusi ora nei piani Standard e Family.

Il nuovo piano Unlimited rappresenta la scelta ideale per quanti hanno la necessità di inoltre richieste di rimozione personalizzate su più siti, con la garanzia di rimozioni illimitate da tutto il web. Lo stesso discorso vale per il piano Family Unlimited, con la differenza però che l’account può essere utilizzato da cinque utenti diversi e non da uno solo (lo strumento di protezione migliore per proteggere se stessi e i propri famigliari).

Sui piani di abbonamento annuale è inoltre in vigore uno sconto del 50%: questa la panoramica completa dei prezzi.

Standard: 7,29 euro al mese (risparmi 87 euro in un anno)

Unlimited: 12,99 euro al mese (risparmi 155 euro in un anno)

Family: 15,49 euro al mese (risparmi 185 euro in un anno)

Family Unlimited: 25,49 euro al mese (risparmi 305 euro in un anno)