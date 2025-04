PrivateVPN a solo 2 euro al mese: prezzo BLOCCATO per 36 mesi

Tutti ti hanno detto che dovresti utilizzare una VPN quando lavori, viaggi e navighi online. Vuoi per avere più sicurezza, vuoi per accedere a contenuti bloccati o collegarsi a server di gioco esteri mantenendo un ping basso. Eppure, non sai quale scegliere? Lascia perdere quei servizi che ti offrono solo pochi mesi a prezzi bassi prima di appesantire i costi: PrivateVPN ti offre ben 36 mesi di servizio a soli 2,08 euro al mese.

Per ben tre anni, quindi, non dovrai preoccuparti di rincari o costi aggiuntivi, grazie alla promozione in corso. Tu ti abboni al piano annuale, PrivateVPN ti regala 24 mesi extra. Tutti scontati dell’85%, che riduce il costo mensile a poco più di 2 euro. Come rinunciare a due caffè, in poche parole. Ma PrivateVPN non è solo convenienza: ecco cosa offre, nel concreto.

Perché dovresti abbonarti a PrivateVPN

PrivateVPN è uno tra i servizi più completi, perché combina velocità, sicurezza e accessibilità. Con una rete composta da oltre 200 server in 63 Paesi, è possibile sbloccare contenuti bloccati geograficamente, accedere a piattaforme di streaming estere (come Netflix, BBC iPlayer, Hulu), ma anche accedere alla tua libreria italiana se ti trovi fuori dai confini nazionali, e navigare senza limiti né compromessi sulla privacy.

Ecco tutti i vantaggi principali di PrivateVPN:

Crittografia militare (2048-bit con AES-256): lo standard più sicuro disponibile

(2048-bit con AES-256): lo standard più sicuro disponibile Zero log policy : grazie alla giurisdizione svedese, PrivateVPN non registra nessuna attività degli utenti

: grazie alla giurisdizione svedese, PrivateVPN non registra nessuna attività degli utenti Navigazione ultraveloce: addio buffering, benvenuta alta definizione

Fino a 10 connessioni simultanee: proteggi tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente

simultanee: proteggi tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente Assistenza clienti 24/7: supporto diretto con sviluppatori reali, non chatbot

24/7: supporto diretto con sviluppatori reali, non chatbot Configurazione con un clic: disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Linux e perfino router

Una VPN come quella di PrivateVPN può essere, quindi, utilizzata in molti contesti. Dallo streaming allo smart working per quanto riguarda i nomadi digitali. Ma ti protegge anche se viaggi spesso e hai necessità di collegarti a reti Wi-Fi pubbliche che sono, notoriamente, più vulnerabili. Sarai sempre anonimo e nessuno potrà rintracciare la tua attività.

PrivateVPN offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così puoi testare il servizio in totale tranquillità. L’attuale promozione permette di ottenere 36 mesi di servizio VPN a soli 2,08 euro al mese, grazie a uno sconto dell’85%. Tutti i piani includono app complete, supporto tecnico e larghezza di banda illimitata.