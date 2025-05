PIA VPN è completamente open source: attivala ora a soli 1,99€/mese

Private Internet Access (PIA VPN) è tra le poche VPN sul mercato a puntare tutto sulla trasparenza: il suo codice sorgente è interamente open source, il che significa che chiunque può consultarlo e verificarne il livello di sicurezza. Un approccio raro nel settore, che conferma l’impegno dell’azienda nel garantire affidabilità e protezione reale.

L’offerta attiva in questo momento rende il tutto ancora più interessante: il piano biennale è proposto con uno sconto dell’81%, al prezzo di 1,99€ al mese, con 2 mesi aggiuntivi gratuiti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio i servizi inclusi.

Sicurezza e privacy al primo posto con PIA VPN

PIA VPN si basa su una rigida politica no-log: nessuna attività online degli utenti viene registrata o monitorata. La crittografia è di livello militare, con standard AES-256, e si può scegliere tra i protocolli più affidabili del settore, come OpenVPN e WireGuard.

Tra le funzionalità più apprezzate:

Split tunneling : per decidere quali app o siti passano attraverso la VPN e quali no;

: per decidere quali app o siti passano attraverso la VPN e quali no; Kill switch integrato : protegge i dati in caso di disconnessione improvvisa dalla rete VPN, evitando che la connessione venga esposta;

: protegge i dati in caso di disconnessione improvvisa dalla rete VPN, evitando che la connessione venga esposta; Blocco pubblicità e tracker: incluso nel servizio c’è PIA MACE, un sistema DNS che riduce l’esposizione a malware, annunci invasivi e sistemi di tracciamento online.

Tutto questo in una VPN leggera, affidabile, con app compatibili per tutti i principali dispositivi e senza limitazioni sulla larghezza di banda o sul numero di connessioni simultanee.

Ribadiamo l’offerta: PIA VPN è in sconto dell’81% al prezzo di 1,99€ al mese. Come se non bastasse, in regalo ci sono 2 mesi gratis in più e c’è la possibilità di usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni. L’offerta è disponibile per un periodo limitato sul sito ufficiale di PIA VPN.