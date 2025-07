VPN, adblock e antivirus in un unico servizio: ora bastano 1,59 euro al mese

Total VPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Il servizio è oggi disponibile in promo con uno sconto dell’80% sul piano annuale che include anche Total Adblock, il sistema per bloccare la pubblicità e i banner fastidiosi durante la navigazione, e Total AV, per ottenere una protezione contro malware e virus.

Sfruttando la promozione in corso, Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto che permette di raggiungere il sito ufficiale di Total VPN da cui procedere con l’attivazione online del servizio che sarà poi subito disponibile. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

VPN, adblock e antivirus con un prezzo incredibile

Total VPN mette a disposizione degli utenti un servizio completo e ricco di vantaggi che, grazie allo sconto dell’80%, viene ora proposto con un prezzo davvero molto vantaggioso. La suite proposta include:

la VPN illimitata , con la protezione della crittografia del traffico dati, una politica no log e la possibilità di aggirare i blocchi geografici online, grazie alla scelta di un server VPN situato in un altro Paese

, con la protezione della crittografia del traffico dati, una politica no log e la possibilità di aggirare i blocchi geografici online, grazie alla scelta di un server VPN situato in un altro Paese Total Adblock per bloccare i banner pubblicitari durante la navigazione

per bloccare i banner pubblicitari durante la navigazione Total AV per ottenere una protezione elevata contro le minacce informatiche come malware e virus

Uno dei punti di forza della suite è rappresentato dal costo: sfruttando il piano annuale, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 1,59 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Il costo complessivo è di 19 euro e il servizio si rinnova in automatico, senza alcun obbligo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.