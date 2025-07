F1, GP Belgio: gli orari TV e come vederlo in streaming dall'estero

Questo fine settimana, in Belgio, sulla pista di Spa-Francorchamps, si correrà il tredicesimo Gran Premio del Mondiale 2025 di Formula 1. Nella giornata di venerdì ci sarà l’unica sessione di prove libere del weekend più le qualifiche valide per la griglia di partenza della gara Sprint. Quest’ultima è in programma sabato, quando si disputeranno anche le qualifiche ufficiali per la corsa di domenica.

Orari TV

Il weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Venerdì

Prove libere 1 alle 12:30

Qualifiche Sprint alle 16:30

Sabato

Sprint Race alle 12:00

Qualifiche ufficiali alle 16:00

Domenica

Gara alle 15:00

Per questo weekend la Formula 1 si accenderà anche in chiaro su TV8, dove si potrà seguire la diretta delle qualifiche Sprint, della Sprint Race, delle qualifiche ufficiali e della gara domenicale.

Dall’estero

Per quanti si trovano in questi giorni all'estero in vacanza, l'unico modo per riuscire a vedere il GP del Belgio di Formula 1 prevede l'utilizzo di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rende necessario per evitare il blocco geografico, responsabile del messaggio "Questo contenuto non è disponibile attualmente nel tuo Paese".

