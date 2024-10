Norton VPN: la soluzione definitiva per la tua privacy online

Norton, tra i servizi antivirus più conosciuti e utilizzati al mondo, ha deciso di ampliare la sua offerta con Norton VPN. Quest’ultima garantisce un ulteriore livello di protezione, reso necessario dalla sempre più massiccia presenza di minacce informatiche online: virus, malware, web tracker e altre programmi malevoli, ma anche violazioni della privacy degli utenti.

Per fronteggiare queste minacce, una VPN è quindi indispensabile. Con questo strumento potrai navigare sul web in totale sicurezza e in modo del tutto anonimo: scopri ora tutti i vantaggi dell’offerta di Norton VPN, con sconti anche fino al 68%.

Norton VPN: scopri l’offerta e tutti i vantaggi -68%

Norton VPN è dotato di avanzate funzionalità per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti online, ovunque essi siano. Questo strumento utilizza una crittografia AES a 256 bit di livello militare, che protegge i dati trasmessi rendendoli inaccessibili ad hacker e cybercriminali.

Offre anche la possibilità di mascherare l’indirizzo IP reale dell’utente, garantendo una navigazione anonima e impedendo a siti web e terze parti di tracciare le attività online.

Inoltre, la VPN di Norton facilita l’accesso a contenuti che possono essere geograficamente limitati, funzione utilissima per lo streaming e che elimina ogni barriera che impedisce una navigazione libera degli utenti.

Un’altra caratteristica particolarmente interessante è la protezione offerta quando si utilizza una connessione Wi-Fi pubblica, che è spesso soggetta a vulnerabilità. In queste situazioni, la VPN assicura che i dati personali rimangano protetti e che la connessione sia sicura e lontana da sguardi indesiderati.

Tutte queste funzionalità si possono trovare nei tre piani disponibili. Quelli più avanzati offrono una protezione totale su più dispositivi, oltre a vantaggi extra come fino a 50 GB di backup nel Cloud e monitoraggio del Dark Web.

Approfitta degli sconti anche fino al 68% e scegli il piano Norton VPN che più si adatta alle tue esigenze. Se non sei sicuro, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni del servizio!