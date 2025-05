Naviga in sicurezza con la VPN illimitata a 1,11€ al mese: oggi 3 mesi GRATIS

Se stai cercando una VPN sicura per navigare in maniera illimitata, ti proponiamo un’offerta veramente imperdibile: PrivadoVPN oggi ha uno sconto del 90% e ben 3 mesi gratis. In parole ancora più semplici? 24 mesi di VPN illimitata (e 3 mesi gratis) a soli 1,11€ al mese!

E se vuoi un’offerta ancora più completa, aggiungendo 1,99€ al mese otterrai anche un potente Antivirus. Se questa promozione ti attira ma non sei convinto al 100%, nessun problema: puoi provare PrivadoVPN per 30 giorni e avere un rimborso garantito qualora tu non sia completamente soddisfatto. Non ti resta che provare, oggi al costo irrisorio di un caffè al giorno!

Esperienza di navigazione sicura e senza pericoli: prova PrivadoVPN a poco più di 1€

Scegliendo l‘offerta da 24 mesi (con 3 mesi gratuiti) a 1,11€ al mese risparmierai il 90% dal prezzo di listino. Le offerte ovviamente non si limitano a questa – seppure la più vantaggiosa, ma prevedono anche l’opzione di 12 mesi (sempre con 3 mesi gratis) a 1,33€ al mese con l’88% di sconto, e anche un piano da 1 mese a 10,99€.

Oltre al risparmio più vantaggioso, scegliere il piano da 24 mesi include enormi vantaggi per l’utente:

Dati illimitati;

Server nelle città di 67;

10 Connessioni;

SOCKS5 Proxy;

Dispositivi illimitati;

Zero Log;

Blocco per annunci pubblicitari;

Prevenzione delle minacce;

Controllo dei genitori;

Applicazione per Windows, Android, Apple, iOS, Linux e molto altro;

27 mesi di VPN totali, senza limiti per il traffico di dati e di banda: un connubio di elementi perfetti per evitare censure online, blocchi geografici e mantenere al contempo una connessione sempre garantita e soprattutto sicura. Scegli il tuo server preferito in tutto il pianeta e naviga pagando solamente 1,11€ al mese: attiva l’offerta di PrivadoVPN – con possibilità di aggiungere un antivirus a 1,99€ in più. Garanzia soddisfatti e rimborsati dopo 30 giorni di utilizzo: visita il sito ufficiale di PrivadoVPN per saperne di più.