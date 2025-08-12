 Google Play Store, arriva la community dei gamer
Non solo app e recensioni: il Play Store di Google accoglierà community di gamer con post, reazioni e consigli di gioco in tempo reale.
Informatica App e Software
Cosa si fa sul Play Store di Google? Di solito, si cercano applicazioni da installare, si leggono recensioni sulle app e si disinstallano quelle presenti sul proprio smartphone. Certo, a volte è possibile vedere in anteprima i futuri smartphone di Google, ma si tratta di casi eccezionali (e soprattutto involontari).

Ma l’azienda di Mountain View sembra avere ambizioni molto più grandi per il suo servizio. Esaminando le righe di codice, Android Authority ha scoperto qualcosa di sorprendente. Una scheda completamente nuova che vuole trasformare radicalmente l’uso stesso del Play Store.

Google Play Store, presto sarà un hub per i giocatori

Il Google Play Store offrirà uno spazio di scambio tra utenti appassionati di videogiochi su dispositivi mobili. L’idea è di poter parlare di quello a cui si sta giocando attualmente, condividere i trucchi, scoprirne altri… Insomma, un vero e proprio forum di gamer.

Le righe di codice scoperte da Android Anthority non lasciano spazio a dubbi: Per eliminare una reazione, tocca nuovamente l’icona della reazione, Le reazioni sono utilizzate su Google, incluso Google Play, Partecipa a questa community con un altro account. Apprendiamo tra l’altro che sarà possibile reagire ai post e che i propri saranno raggruppati in una scheda “I tuoi contributi”.

Quando arriverà?

Al momento è difficile dire se Google riuscirà davvero nella sfida di trasformare il Play Store in un punto di incontro per i gamer. La concorrenza è forte: da un lato c’è il colosso Discord, dall’altro le app di messaggistica come WhatsApp, dove creare e gestire community è ormai semplicissimo. Non resta che aspettare il lancio ufficiale per capire se l’idea funzionerà. Per ora, però, non c’è ancora una data di rilascio.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 12 ago 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
12 ago 2025
