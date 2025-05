Google Play Store: notifiche dei download migliorate

Sul finire dello scorso anno, sul Google Play Store è stato implementato un nuovo download manager. A tal riguardo, è notizia delle scorse ore quella che Google pare avere intenzione di rivedere anche le notifiche relative ai download, quelle che vengono mostrate nella barra di stato quando viene installato un’app su Android.

Google Play Store: nuove notifiche di avanzamento per i download

Ad accorgersi della novità è stata la sempre accorta redazione di Android Authority, dall’analisi dell’ultima build del Google Play Store, la versione 46.1.37-31. Non è ancora attiva per gli utenti finali, ma vi è stato comunque modo di abilitarla manualmente.

Da quanto emerso, la nuova notifica di avanzamento dei download mostra l’icona dell’app o del gioco sulla sinistra, circondata da una barra di avanzamento circolare. Vicino all’icona, la notifica mostra il nome dell’app, le dimensioni del pacchetto e la percentuale di download completata, mentre a destra è presente un pulsante che consente di aprire l’app una volta ultimato il processo di installazione.

La notizia può mostrare un massimo di tre app e giochi scaricati di recente, inclusi quelli che il Google Play Store ha finito di installare sul dispositivo.

Inoltre, la notifica ha un’opzione “Vedi di più” che probabilmente reindirizzerà al Download Manager del Google Play Store. Tuttavia, al momento non è possibile confermarlo, poiché questa opzione non è effettivamente funzionante nella versione attuale. Anche il pulsante “Apri” che viene mostrato al termine del download non pare funzionare.

Inoltre, la notifica mostra “0% di 0MB” quando un’app ha finito di scaricare, il che porta a credere che la feature non sia ancora pronta al rilascio sul larga scala.