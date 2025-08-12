Mini PC con 16GB di RAM DDR5 e SSD 512GB: attiva il coupon per un MAXI SCONTO

Huidun H20 è un Mini PC compatto, ma che nasconde una potenza sensazionale se consideriamo il prezzo al quale andrai ad acquistarlo. Dotato di processore Intel N95 di ultima generazione, con 16GB di RAM LPDDR5 e una veloce SSD da 512GB, e con ben tre porte HDMI per collegare altrettanti monitor, oggi puoi acquistarlo a soli 179,99 euro invece di 239,99 attivando il coupon in pagina.

Le caratteristiche del Mini PC

Huidun H20 è un Mini PC che mette insieme potenza, velocità e connettività in un design veramente compatto. Il processore è un Intel N95 di 12esima generazione con frequenza di clock fino a 3.4GHz altamente efficiente, con il supporto di 16GB di RAM LPPDR5 e di una SSD SATA3 M.2 da 512GB.

A sorprendere ulteriormente è la connettività con ben tre porte HDMI 1.4b per collegare monitor in 4K e 60Hz, 3 porte USB 3.0, doppia porta Gigabit Ethernet, Jack Audio, WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Il design è salvaspazio e ultra leggero, ideale per postazioni minimal, e può diventarlo ancora di più grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione.

Ideale per attività come editing video, multitasking, streaming, studio o produttività quotidiana, è un Mini PC dal rapporto qualità-prezzo eccezionale. Attiva il coupon sconto per pagarlo soltanto 179,99 euro invece di 239,99.