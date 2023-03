Flipper Zero: consegne sequestrate in Brasile

Flipper Zero è un popolare dispositivo portatile che permette di testare le connessioni wireless. Dato che può essere sfruttato per scopi illeciti, come lo sblocco delle automobili, le autorità brasiliane hanno deciso di sequestrare le consegne nel paese. La EFF (Electronic Frontier Foundation) afferma che il ban potrebbe limitare il lavoro dei ricercatori di sicurezza.

Flipper Zero: dispositivo per hacker?

Flipper Zero sembra un gioco degli anni ’80. Il dispositivo ha uno schermo monocromatico da 1,4 pollici (128×64 pixel), slot per microSD, porta USB Type-C, pin GPIO, pad direzionale con 5 pulsanti e una batteria da 2.000 mAh. All’interno ci sono tutti i componenti per il test delle connessioni wireless a corto raggio più utilizzate, tra cui NFC, RFID, Bluetooth e infrarosso. Il Bluetooth può essere sfruttato per il controllo tramite app Android e iOS.

Flipper Zero integra inoltre un’antenna che supporta frequenze sub-1 GHz e consente di controllare campanelli, prese e lampadine smart. Ma la caratteristica più criticata è quella che permette di aprire garage, cancelli e automobili, come hanno dimostrato diversi ricercatori di sicurezza.

Dopo aver ordinato il dispositivo, gli utenti brasiliani non hanno ricevuto nulla. Gli uffici postali inviano i Flipper Zero ricevuti ad Anatel, l’agenzia che deve rilasciare le certificazioni per l’uso delle frequenze radio. È una procedura standard, ma in questo caso il dispositivo viene rispedito al mittente. Secondo le autorità locali, il Flipper Zero è illegale in quanto usato per commettere attività criminali.

Secondo la EFF, il sequestro dei dispositivi avrà conseguenze negative per la sicurezza, dato che viene spesso utilizzato per trovare le vulnerabilità nei sistemi. Tra l’altro, in Brasile sono in vendita dispositivi con funzionalità simili. La “colpa” di Flipper Zero è quella di essere molto popolare.

