Flipper Zero: store per app di terze parti

Flipper Devices ha annunciato il lancio di Flipper Apps, uno store per le app di terze parti. Gli utenti possono quindi installare le app utilizzando Flipper Zero per Android e iOS. Il negozio digitale semplifica la ricerca e permette agli sviluppatori di avere una maggiore audience. I più smanettoni possono ancora trovare le app su GitHub.

App store per Flipper Zero

Flipper Zero è uno dei tool più popolari tra geek, pentester e studenti. Il dispositivo ha uno schermo monocromatico da 1,4 pollici (128×64 pixel), slot per microSD, porta USB Type-C, pin GPIO, pad direzionale con 5 pulsanti e una batteria da 2.000 mAh. All’interno ci sono tutti i componenti per il test delle connessioni wireless a corto raggio più utilizzate, tra cui NFC, RFID, Bluetooth e infrarosso.

Flipper Devices scrive che oltre 350.000 utenti usano Flipper Zero per interagire con dispositivi wireless e sistemi controllo degli accessi, come TV, sensori IoT, garage, barriere automatiche e card RFID. Su Flipper Apps sono già presenti oltre 100 app che permettono di estendere le funzionalità del dispositivo.

Tra quelle più interessanti ci sono Flipper Authenticator (implementa l’autenticazione in due fattori per Google, Facebook, Instagram, Twitter e altri servizi), Flipper Air Mouse (trasforma Flipper Zero in un mouse USB o Bluetooth) e Temp sensor Readers (legge i valori di temperatura, umidità e pressione da vari sensori).

Flipper Apps è accessibile dalla scheda Hub dell’app per Android e iOS. Le app di terze parti, suddivise per categoria, vengono esaminate manualmente o in automatico per garantire qualità e sicurezza. Ovviamente, tutte le app sono open source e gratuite.

