Flipper Zero si aggiorna, e ora l'autonomia è mostruosa!

Conoscete Flipper Zero? Si tratta di un dispositivo portatile usato per testare le connessioni wireless e, purtroppo, anche per scopi illeciti. Il suo utilizzo per provare connessioni a corto raggio, tra cui NFC, RFID, Bluetooth e infrarosso, consente infatti di aprire macchine, copiare tessere di accesso per hotel e altre località riservate, o persino intrufolarsi negli speaker di un centro commerciale.

La sua natura multi-funzione lo ha reso un device molto amato dagli “smanettoni”, corsi ad acquistarlo nel corso degli ultimi mesi. Per la loro gioia, gli sviluppatori hanno rilasciato il nuovo firmware 0.82 con una novità estremamente importante: l’aumento dell’autonomia da una settimana a un mese!

Arriva nuovo firmware per Flipper Zero

L’aggiornamento rilasciato in queste ore è stato annunciato con orgoglio dallo stesso staff tramite il blog ufficiale, dove si leggono nel dettaglio anche le difficoltà riscontrate dal team nello sviluppo della nuova modalità di “sospensione profonda”, grazie alla quale il consumo energetico passa dai circa 9 mA visti fino a oggi, a soli 1,5 mA, mediante la disattivazione di specifici blocchi e core del sistema.

La modalità precedente, definita ora “Legacy”, resta comunque disponibile e può essere attivata sulle impostazioni di sistema, alla voce “Modalità Sonno”. Con l’installazione del firmware 0.82, invece, la nuova modalità verrà attivata come impostazione predefinita.

Per verificare l’attivazione di questa nuova modalità sonno avanzata – o attivarla manualmente – è necessario andare nelle Impostazioni della batteria, portando così allo spegnimento automatico della retroilluminazione per mostrare una schermata Idle con dettagli come la percentuale di carica della batteria e l’amperaggio.

Nel frattempo, sapevate che, a causa dell’uso per scopi illeciti, Flipper Zero ha visto le consegne bloccarsi in Brasile?