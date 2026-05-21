 Flipper One, dai creatori di Flipper Zero: cos'è?
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Flipper One, dai creatori di Flipper Zero: scopriamo cos'è

Il nuovo cyberdeck Flipper One amplia il concetto di Flipper Zero con processore octa core, 8 GB di RAM, NPU, Linux e supporto all'AI.
Flipper One, dai creatori di Flipper Zero: scopriamo cos'è
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Il nuovo cyberdeck Flipper One amplia il concetto di Flipper Zero con processore octa core, 8 GB di RAM, NPU, Linux e supporto all'AI.
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Flipper Zero è un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni: oggi il suo team presenta Flipper One. Come si può intuire dal nome, il dispositivo può essere descritto come l’evoluzione del modello precedente (soprattutto in termini di connettività), anche se questa etichetta rischia di andargli stretta e lo stesso creatore afferma che non è corretta. Vediamo di cosa si tratta e a chi è destinato.

Cos’è il nuovo cyberdeck Flipper One

È un gadget tascabile, un cyberdeck, che espande le funzionalità viste sull’originale, basato su hardware con architettura ARM (il processore è paragonabile a quello di una Raspberry Pi 5) e componente software Linux (Flipper OS, basato su Debian). Tra le specifiche tecniche trovano posto l’unità octa core Rockchip RK3576 SoC, il chip grafico Mali-G52, una NPU in grado di gestire modelli AI in locale e 8 GB di RAM. C’è anche il microcontroller RP2350 a basso consumo che può operare in modo indipendente. Non mancano nemmeno microfono, altoparlante, una porta HDMI full size per il collegamento a un monitor, Ethernet, USB-C, USB-A, slot GPIO per le periferiche esterne, modem 5G e modulo Wi-Fi 6E.

La connettività del nuovo Flipper One

Per capire quali sono le differenze tra Flipper Zero e Flipper One facciamo riferimento a quanto scritto dal produttore stesso: Si tratta di progetti completamente diversi, creati per scopi diversi. Il modo più semplice per comprenderli è pensarli in termini di livelli di rete.

  • Livello 0: protocolli di controllo accessi offline con NFC, RFID a bassa frequenza, radio sub-1 GHz, infrarossi, protocolli cablati come iButton, UART, SPI, I²C, basato su un microcontroller a basso consumo;
  • livello 1: tutto ciò che è connesso tramite IP con Wi-Fi, Ethernet, 5G e satellite, ogni cosa ruota attorno al networking, al trasferimento dati e al calcolo ad alte prestazioni, funziona su hardware potente e un toolkit Linux open source con potenza di calcolo sufficiente per gestire SDR e intelligenza artificiale locale.

Le differenze tra Flipper Zero e Flipper One

Ottime premesse, ma il lancio è ancora lontano

Interessante, vero? Ora le cattive notizie: non è pronto per il mercato. Anzi, Flipper è alla ricerca di chi possa fornire il suo contributo per completare il progetto, attraverso un processo di sviluppo aperto e condiviso, per lavorare ad esempio sul framework FlipCTL che gestisce l’interazione con gli input (pad direzionale e pulsanti) e l’output sul piccolo schermo.

Fonte: Flipper

Pubblicato il 21 mag 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
21 mag 2026
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