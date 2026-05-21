 AMD svela Ryzen AI Max PRO 400 e Ryzen AI Halo PC
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AMD svela Ryzen AI Max PRO 400 e Ryzen AI Halo PC

AMD ha svelato i processori Ryzen AI Max PRO 400 e il mini PC Ryzen AI Halo che può essere utilizzato per test ed esecuzione locale di app e agenti AI.
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AMD ha svelato i processori Ryzen AI Max PRO 400 e il mini PC Ryzen AI Halo che può essere utilizzato per test ed esecuzione locale di app e agenti AI.
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AMD ha annunciato i nuovi processori della serie Ryzen AI Max PRO 400 basati sull’architettura Zen 5. Come si deduce dal nome possono essere sfruttati per l’esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale. Verranno integrati nel Ryzen AI Halo, un potente mini PC per lo sviluppo e l’uso di applicazioni e agenti AI in vendita dal mese di giugno.

AMD Ryzen AI Max PRO 400

Le versioni consumer dei processori Ryzen AI 400 (nome in codice Gorgon Point) erano state annunciate al CES 2026 di Las Vegas. I corrispondenti Ryzen AI Max PRO 400 sono destinati a PC commerciali, workstation mobile e sistemi desktop SFF (Small Form-Factor). Integrano una CPU con architettura Zen 5 (4 nanometri), una GPU con architettura RDNA 3.5 e una NPU con architettura XDNA 2.

La serie è composta da tre modelli (tutti con TDP compreso tra 45 e 120 Watt). Il top di gamma è Ryzen AI Max+ PRO 495: CPU a 16 core con frequenza massima di 5,2 GHz, GPU Radeon 8065S con 40 Compute Unit, NPU che raggiunge i 55 TOPS, 80 MB di cache totale e 192 GB di memoria unificata.

Il modello intermedio è Ryzen AI Max PRO 490: CPU a 12 core con frequenza massima di 5 GHz, GPU Radeon 8050S con 32 Compute Unit, NPU che raggiunge i 50 TOPS, 76 MB di cache totale e 192 GB di memoria unificata. Il terzo modello è Ryzen AI Max PRO 485: CPU a 8 core con frequenza massima di 5 GHz, GPU Radeon 8050S con 32 Compute Unit, NPU che raggiunge i 50 TOPS, 40 MB di cache totale e 192 GB di memoria unificata.

Sono i primi processori x86 in grado di eseguire LLM (Large Language Model) con oltre 300 miliardi di parametri. I partner di AMD, tra cui HP e Lenovo, venderanno sistemi con questi processori a partire dal terzo trimestre 2026.

AMD Ryzen AI Halo

Il Ryzen AI Max+ PRO 495 verrà integrato nel Ryzen AI Halo, un mini PC dedicato allo sviluppo AI. Consente di testare ed eseguire applicazioni e agenti AI localmente (quindi senza accesso al cloud). È quindi una valida alternativa al DGX Spark di NVIDIA o ai Mac mini e Mac Studio di Apple.

La configurazione base integra il processore Ryzen AI Max+ PRO 395, 128 GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 da 2 TB, uscita HDMI 2.1b, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 10 Gigabit Ethernet e quattro porte USB Type-C. Sarà disponibile dal mese di giugno al prezzo di 3.999 dollari.

Fonte: AMD

Pubblicato il 21 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 mag 2026
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