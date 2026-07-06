 Amazon chiude il servizio Mechanical Turk?
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Amazon chiude il servizio Mechanical Turk?

Amazon non accetterà nuovi clienti per Mechanical Turk a partire dal 30 luglio, un indizio che potrebbe indicare la chiusura definitiva del servizio.
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Amazon non accetterà nuovi clienti per Mechanical Turk a partire dal 30 luglio, un indizio che potrebbe indicare la chiusura definitiva del servizio.
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Amazon ha comunicato che non accetterà più nuovi clienti per Mechanical Turk a partire dal prossimo 30 luglio. A fine giugno è stato inserito nell’elenco dei servizi in manutenzione. Non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l’etichettatura effettuata dalle reti neurali.

Mechanical Turk non accetta nuovi requester

Mechanical Turk è stato lanciato da Amazon Web Services a novembre 2005. È un marketplace in cui i requester (richiedenti) pubblicano piccole attività che vengono scelti e completati dai worker (lavoratori) da remoto, in cambio di un compenso. È quindi un servizio che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale in crowdsourcing.

Amazon spiega che, nonostante l’evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace dei computer. Invece di assumere lavoratori temporanei, che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale e dispendioso in compiti più piccoli e gestibili che vengono completati da lavoratori tramite Internet.

Da circa sei anni, il servizio è parte di SageMaker AI. Tra i compiti assegnati ai worker c’è la revisione dell’etichettatura effettuata dalle reti neurali. Gli umani devono ad esempio confermare testo, immagini o trascrizioni audio/video riconosciute dall’intelligenza artificiale.

Un annuncio sul sito ufficiale indica che Mechanical Turk verrà chiuso per i nuovi clienti a partire dal 30 luglio.

Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di chiudere l’accesso dei nuovi clienti ad AWS Mechanical Turk a partire dal 30/07/2026. I clienti esistenti potranno continuare ad utilizzare il servizio normalmente. AWS continua a investire nel miglioramento della sicurezza e della disponibilità di Mechanical Turk, ma non prevediamo di introdurre nuove funzionalità.

In pratica non verranno più aggiunti micro lavori al marketplace. L’etichettatura automatica viene oggi effettuata dal servizio SageMaker Ground Truth. Amazon non ha spiegato il motivo della decisione. Secondo alcuni utenti, il numero di requester è diminuito a causa di bot e frodi. Il servizio potrebbe essere definitivamente chiuso perché i server rappresentano solo un costo inutile per l’azienda di Seattle.

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 6 lug 2026

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Luca Colantuoni
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6 lug 2026
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