 Bending Spoons: startup italiana da 23 miliardi di dollari
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Bending Spoons: startup italiana da 23 miliardi di dollari

Dopo il successo della quotazione in Borsa, l'italiana Bending Spoons ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 23 miliardi di dollari.
Bending Spoons: startup italiana da 23 miliardi di dollari
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Dopo il successo della quotazione in Borsa, l'italiana Bending Spoons ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 23 miliardi di dollari.
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La quotazione al Nasdaq di Bending Spoons è stata un grande successo. La startup di Milano ha collocato 57.971.015 azioni ad un prezzo di 29 dollari per azione, quindi l’offerta pubblica iniziale (IPO) è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Il valore delle azioni è aumentato del 40% al debutto. Alla chiusura della Borsa di New York, la capitalizzazione di mercato ha raggiunto circa 23 miliardi di dollari (oltre il doppio della valutazione privata).

Da Evertale a Bending Spoons e oltre 50 acquisizioni

Bending Spoons è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertale, fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari. Il nome deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri co-fondatori sono Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella e Tomasz Greber. La sede è stata spostata a Milano nel 2014.

La startup era conosciuta solo da poche persone. È diventata molto popolare nel 2020, quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare Immuni, l’app usata per monitorare la diffusione del COVID-19. Durante i suoi 13 anni di vita sono state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni è Evernote a fine 2022. Negli ultimi due anni sono state acquisite diverse aziende statunitensi, tra cui WeTransfer, Vimeo, AOL e Eventbrite.

L’obiettivo di Bending Spoons è rivitalizzare aziende in declino. Ciò ha comportato però licenziamenti in massa per ridurre i costi (il debito è oltre 4 miliardi di dollari), come spesso accade dopo un’acquisizione. Il CEO Luca Ferrari ha dichiarato:

Il nostro modo di generare valore è acquistare aziende in cui c’è un nucleo di eccellenza, che si tratti di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team, quindi ricostruire tutto il resto per renderlo molto, molto migliore,

Grazie alla quotazione in Borsa sono disponibili nuovi capitali. Ferrari ha confermato che ci saranno altre acquisizioni con una possibile media di 5 all’anno. La scelta verrà fatta da una lista di oltre 1.000 aziende.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 6 lug 2026

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