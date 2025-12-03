Eventbrite è la nuova acquisizione di Bending Spoons

A distanza di un mese dall’acquisizione di AOL, l’italiana Bending Spoons ha aggiunto un’altra azienda statunitense al suo portafoglio. Si tratta di Eventbrite, nota per i servizi di organizzazione degli eventi dal vivo e vendita dei biglietti La spesa ammonta a 500 milioni di dollari (430 milioni di euro). La chiusura della transazione è prevista nella prima metà del 2026.

Sesta acquisizione del 2025

Bending Spoons è stata fondata a Copenaghen nel 2013. La sede ufficiale è a Milano. La startup è diventata famosa nel 2020, quando ha ottenuto dal governo italiano l’incarico di sviluppare l’app Immuni. La notorietà internazionale è aumentata con l’acquisizione di Evernote a fine 2022. Nei due anni successivi ha acquisito anche Meetup, WeTransfer e Brigthcove.

Dall’inizio dell’anno ha invece acquisito Komoot, Harvest, MileIQ, Vimeo e AOL. Eventbrite è dunque la sesta acquisizione del 2025. L’azienda di San Francisco, fondata nel 2006 da Kevin Hartz, Julia Hartz e Renaud Visage, aveva un valore di mercato superiore a 1,7 miliardi di dollari al momento della quotazione alla Borsa di New York nel 2018.

La crisi è iniziata con lo scoppio della pandemia COVID-19 che ha causato una drastica riduzione degli eventi dal vivo. Eventbrite ha quindi licenziato il 45% dei dipendenti. In seguito all’accordo sottoscritto con Bending Spoons, gli azionisti riceveranno 4,5 dollari per azione (un premio dell’82% rispetto al prezzo medio degli ultimi 60 giorni).

Questo è il commento di Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons:

Per due decenni, Eventbrite è stata all’avanguardia nell’economia dell’esperienza, aiutando decine di milioni di persone a creare, scoprire e partecipare a eventi indimenticabili. Unire le forze con Bending Spoons accelererà l’innovazione e rafforzerà gli strumenti e le risorse di Eventbrite per riunire ancora più persone attraverso esperienze live condivise per molti anni a venire. Come fan di lunga data, abbiamo identificato alcune opportunità che siamo entusiasti di esplorare con il team di Eventbrite dopo la chiusura della transazione. Queste includono la creazione di una funzionalità di messaggistica dedicata, l’introduzione dell’intelligenza artificiale per una creazione di eventi più semplice, il miglioramento della ricercabilità e la creazione di un sistema per il mercato secondario dei biglietti. Ci impegniamo a investire in Eventbrite a lungo termine e speriamo di poterla aiutare a raggiungere nuovi traguardi.

La transazione, approvata all’unanimità del consiglio di amministrazione di Eventbrite, dovrebbe essere completata nella prima metà del 2026, dopo l’approvazione da parte delle autorità antitrust e degli azionisti. A quel punto diventerà un’azienda privata e non verrà più quotata in Borsa.