AOL è italiana: Bending Spoons annuncia l'acquisizione

Confermata la voce di corridoio circolata a inizio ottobre: la milanese Bending Spoons ha annunciato l’acquisizione di una delle realtà che hanno segnato l’evoluzione del mondo online, AOL. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa ufficiale, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’operazione dovrebbe formalmente concludersi entro fine anno.

AOL è italiana: acquisita da Bending Spoons

Non è stato reso noto l’esatto esborso economico necessari per arrivare alla stretta di mano, ma per finanziare questo e futuri investimenti, la società ha ottenuto un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari, da alcune delle principali banche mondiali. Ad attirare l’interesse dell’azienda lombarda è stato soprattutto il business legato alla posta elettronica, come spiega Luca Ferrari, CEO e cofondatore.

AOL è un’azienda iconica e amata, in buona salute, che ha superato la prova del tempo e che crediamo abbia un potenziale inespresso. Secondo le nostre stime, AOL è uno dei dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo, con una base clienti altamente fidelizzata che conta circa 8 milioni di utenti attivi al giorno e 30 milioni di utenti attivi al mese.

Dal 2021 il proprietario è Yahoo, controllata da Apollo Global Management. La prospettiva è quella di far crescere AOL (in origine America Online), attraverso un’offerta rivolta alla sua base clienti. Prosegue Ferrari.

Intendiamo investire in modo significativo per aiutare il prodotto e l’azienda a prosperare. Bending Spoons non ha mai venduto un’attività acquisita: siamo fiduciosi di essere la giusta guida a lungo termine per AOL e non vediamo l’ora di servire la sua ampia e fedele base clienti per molti anni a venire.

La società italiana, in passato responsabile del progetto Immuni, ha messo a segno diverse importanti acquisizioni nel corso degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di integrare nel portfolio alcuni servizi già noti e utilizzati a livello globale. Tra questi figurano Vimeo (settembre 2025), Brightcove (novembre 2024), WeTranfer (agosto 2024) ed Evernote (novembre 2022).