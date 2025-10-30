 AOL è italiana: Bending Spoons annuncia l'acquisizione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

AOL è italiana: Bending Spoons annuncia l'acquisizione

AOL è la nuova acquisizione annunciata dall'italiana Bending Spoons: una delle realtà più iconiche del mondo online trova casa a Milano.
AOL è italiana: Bending Spoons annuncia l'acquisizione
Business
AOL è la nuova acquisizione annunciata dall'italiana Bending Spoons: una delle realtà più iconiche del mondo online trova casa a Milano.
AOL

Confermata la voce di corridoio circolata a inizio ottobre: la milanese Bending Spoons ha annunciato l’acquisizione di una delle realtà che hanno segnato l’evoluzione del mondo online, AOL. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa ufficiale, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’operazione dovrebbe formalmente concludersi entro fine anno.

AOL è italiana: acquisita da Bending Spoons

Non è stato reso noto l’esatto esborso economico necessari per arrivare alla stretta di mano, ma per finanziare questo e futuri investimenti, la società ha ottenuto un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari, da alcune delle principali banche mondiali. Ad attirare l’interesse dell’azienda lombarda è stato soprattutto il business legato alla posta elettronica, come spiega Luca Ferrari, CEO e cofondatore.

AOL è un’azienda iconica e amata, in buona salute, che ha superato la prova del tempo e che crediamo abbia un potenziale inespresso. Secondo le nostre stime, AOL è uno dei dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo, con una base clienti altamente fidelizzata che conta circa 8 milioni di utenti attivi al giorno e 30 milioni di utenti attivi al mese.

Dal 2021 il proprietario è Yahoo, controllata da Apollo Global Management. La prospettiva è quella di far crescere AOL (in origine America Online), attraverso un’offerta rivolta alla sua base clienti. Prosegue Ferrari.

Intendiamo investire in modo significativo per aiutare il prodotto e l’azienda a prosperare. Bending Spoons non ha mai venduto un’attività acquisita: siamo fiduciosi di essere la giusta guida a lungo termine per AOL e non vediamo l’ora di servire la sua ampia e fedele base clienti per molti anni a venire.

La società italiana, in passato responsabile del progetto Immuni, ha messo a segno diverse importanti acquisizioni nel corso degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di integrare nel portfolio alcuni servizi già noti e utilizzati a livello globale. Tra questi figurano Vimeo (settembre 2025), Brightcove (novembre 2024), WeTranfer (agosto 2024) ed Evernote (novembre 2022).

Fonte: Business Wire

Pubblicato il 30 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bending Spoons vicina all'acquisizione di AOL (da Yahoo)

Bending Spoons vicina all'acquisizione di AOL (da Yahoo)
Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons

Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons
Bending Spoons acquisisce Brightcove

Bending Spoons acquisisce Brightcove
Grokipedia di Musk è piena di pregiudizi e teorie complottiste

Grokipedia di Musk è piena di pregiudizi e teorie complottiste
Bending Spoons vicina all'acquisizione di AOL (da Yahoo)

Bending Spoons vicina all'acquisizione di AOL (da Yahoo)
Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons

Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons
Bending Spoons acquisisce Brightcove

Bending Spoons acquisisce Brightcove
Grokipedia di Musk è piena di pregiudizi e teorie complottiste

Grokipedia di Musk è piena di pregiudizi e teorie complottiste
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 ott 2025
Link copiato negli appunti