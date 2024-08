WeTransfer acquisita dall'italiana Bending Spoons

Bending Spoons ha annunciato l’acquisizione di WeTransfer. L’azienda con sede a Milano, nota per aver sviluppato l’app Immuni, continua quindi lo shopping all’estero, dopo aver preso il controllo di Evernote. Non sono stati comunicati i termini economici della transazione.

WeTransfer diventa italiana

WeTransfer, fondata nel 2009, è un’azienda olandese che offre un popolare servizio di file sharing. Nel 2022 aveva pianificato l’ingresso nelle Borsa di Amsterdam con una valutazione di circa 716 milioni di euro, ma ha successivamente rinunciato per l’eccessiva volatilità del mercato.

Il servizio ha oggi oltre 600.000 abbonati e 80 milioni di utenti attivi che trasferiscono oltre 2 miliardi di file ogni mese. A fine aprile è stata introdotta una funzionalità che consente ai creatori di vendere direttamente i file digitali sulla piattaforma. I pagamenti sono effettuati tramite Stripe.

Bending Spoons, fondata nel 2013, ha oggi una valutazione di circa 2,6 miliardi di dollari. Il suo catalogo di prodotti digitale comprende Remini (app di editing con IA per foto e video), Splice (app di editing video), Meetup e Evernote. Ora si aggiunge anche WeTransfer.

Alexandar Vassilev, CEO di WeTransfer, ha dichiarato:

Nutrire comunità creative e amplificare le loro voci è stata la chiave del nostro successo. Alcuni dei prodotti di maggior successo di Bending Spoons sono strumenti al servizio della creatività, pertanto siamo certi che questa pietra miliare completerà entrambe le attività, potenzierà la nostra crescita e ci aiuterà a creare ancora più valore per le industrie creative in generale.

Questo è invece il commento di Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons:

WeTransfer è un nome molto rispettato nel campo della tecnologia e della creatività. Siamo entusiasti di diventarne i nuovi proprietari e sentiamo un forte senso di responsabilità nell’aiutare il marchio e l’azienda a prosperare per molti anni a venire.

Non è noto se ci saranno cambiamenti per il servizio di file sharing o per la forza lavoro. A febbraio 2023, Bending Spoons ha licenziato 129 dipendenti di Evernote.