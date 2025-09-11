 Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons
Dopo WeTransfer e Brightcove, Bending Spoons inserisce nel proprio portfolio anche la piattaforma Vimeo con una nuova acquisizione.
Dopo WeTransfer e Brightcove, Bending Spoons inserisce nel proprio portfolio anche la piattaforma Vimeo con una nuova acquisizione.
La milanese Bending Spoons ha annunciato in via ufficiale l’acquisizione della piattaforma Vimeo. Per la società, si tratta del terzo grande colpo messo a segno nel corso degli ultimi dodici mesi, dopo quelli relativi a WeTransfer e BrightCove. Ricordiamo che in passato ha fatto altrettanto con Evernote e che si è occupata dello sviluppo dell’applicazione Immuni durante la fase più critica della pandema.

Bending Spoons annuncia l’acquisizione di Vimeo

È stata resa nota anche l’entità dell’investimento necessario per giungere alla stretta di mano: 1,38 miliardi di dollari, versati attraverso una transazione all-cash. Per conoscere tutti gli altri dettagli relativi all’operazione finanziaria invitiamo a consultare il comunicato stampa ufficiale.

Riportiamo di seguito le parole di Luca Ferrari, co-fondatore e CEO di Bending Spoons, che anticipa la prossima introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La società ha inoltre già confermato di voler puntare ulteriormente sugli Stati Uniti e su alcuni mercati ritenuti di importanza prioritaria.

Ci concentreremo sul raggiungimento di livelli ancora più elevati di prestazioni e affidabilità, offrendo funzionalità avanzate a un numero maggiore di clienti e continuando a rilasciare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, potenti e responsabili.

È stata a lungo l’alternativa a YouTube

Fondata e lanciata nel 2004 dalla newyorkese Connected Ventures (la stessa azienda responsabile del sito CollegeHumor), la piattaforma Vimeo è stata per lungo tempo l’alternativa a YouTube preferita da chi poneva maggiore attenzione alla qualità dei contenuti: ad esempio, ha introdotto il supporto alla risoluzione 4K già nel 2014 e a quella 8K nel 2017.

Nel comunicato stampa che annuncia l’acquisizione, Bending Spoons dichiara di contare oltre 300 milioni di utenti e 10 milioni di utenti paganti su base mensile. Tra i suoi prodotti non ancora citati figurano anche Komoot per la pianificazione delle avventure, Meetup che aiuta a trovare gruppi ed eventi nelle vicinanze, Remini per elaborare le foto con l’AI e StreamYard per gestire le dirette streaming.

Cristiano Ghidotti
11 set 2025
