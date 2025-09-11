Vimeo è la nuova acquisizione dell'italiana Bending Spoons

La milanese Bending Spoons ha annunciato in via ufficiale l’acquisizione della piattaforma Vimeo. Per la società, si tratta del terzo grande colpo messo a segno nel corso degli ultimi dodici mesi, dopo quelli relativi a WeTransfer e BrightCove. Ricordiamo che in passato ha fatto altrettanto con Evernote e che si è occupata dello sviluppo dell’applicazione Immuni durante la fase più critica della pandema.

Bending Spoons annuncia l’acquisizione di Vimeo

È stata resa nota anche l’entità dell’investimento necessario per giungere alla stretta di mano: 1,38 miliardi di dollari, versati attraverso una transazione all-cash. Per conoscere tutti gli altri dettagli relativi all’operazione finanziaria invitiamo a consultare il comunicato stampa ufficiale.

Riportiamo di seguito le parole di Luca Ferrari, co-fondatore e CEO di Bending Spoons, che anticipa la prossima introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La società ha inoltre già confermato di voler puntare ulteriormente sugli Stati Uniti e su alcuni mercati ritenuti di importanza prioritaria.

Ci concentreremo sul raggiungimento di livelli ancora più elevati di prestazioni e affidabilità, offrendo funzionalità avanzate a un numero maggiore di clienti e continuando a rilasciare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, potenti e responsabili.

È stata a lungo l’alternativa a YouTube

Fondata e lanciata nel 2004 dalla newyorkese Connected Ventures (la stessa azienda responsabile del sito CollegeHumor), la piattaforma Vimeo è stata per lungo tempo l’alternativa a YouTube preferita da chi poneva maggiore attenzione alla qualità dei contenuti: ad esempio, ha introdotto il supporto alla risoluzione 4K già nel 2014 e a quella 8K nel 2017.

Nel comunicato stampa che annuncia l’acquisizione, Bending Spoons dichiara di contare oltre 300 milioni di utenti e 10 milioni di utenti paganti su base mensile. Tra i suoi prodotti non ancora citati figurano anche Komoot per la pianificazione delle avventure, Meetup che aiuta a trovare gruppi ed eventi nelle vicinanze, Remini per elaborare le foto con l’AI e StreamYard per gestire le dirette streaming.