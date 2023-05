GTA 6: abbiamo finalmente una data di uscita?

Lo si scriva come si vuole: GTA 6, GTA VI o Grand Theft Auto VI, la sostanza non cambia: il nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più longeve e di maggior successo della storia potrebbe finalmente avere una data di uscita. Nessuna conferma per il momento, va detto, ma è direttamente da Take-Two Interactive che giunge un’indicazione a cui è necessario attribuire il giusto peso. In un comunicato relativo alle entrate finanziarie, il publisher fa esplicito riferimento all’anno fiscale 2025 che si aprirà il prossimo aprile: in altre parole, potremmo mettere le mani sul titolo entro il 2024, dalla primavera in poi, al più tardi nel marzo successivo.

Take-Two ha svelato la data di uscita di GTA 6?

Ricordiamo che lo scorso anno, in settembre, un mega leak ha portato alla luce un’enorme mole di materiale proveniente dalla fase di sviluppo. Di lì a poco, Rockstar Games ha confermato l’intrusione nei propri sistemi e, di conseguenza, la veridicità degli asset trapelati. Le indagini delle autorità hanno portato a un arresto.

A domanda diretta di IGN, il CEO di Take-Two Interactive (Strauss Zelnick) non ha confermato l’arrivo di Grand Theft Auto 6, ma un estratto dal comunicato citato in apertura accende le speranze dei giocatori.

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo preparato il nostro business per pubblicare una serie incredibilmente robusta di progetti che crediamo possano portare la nostra azienda a un livello di successo ancora maggiore.

A proposito del gameplay, stando al materiale trapelato, sappiamo che il titolo sarà ambientato in una versione fittizia di Miami e vedrà protagonista, tra gli altri, un personaggio femminile di nome Lucia. È lecito attendersi il solito approccio open world alla campagna principale e un massiccio comparto multiplayer che, come il predecessore, andrà a rendere pressoché infinita la longevità. Le piattaforme, presumibilmente, saranno PC e console next-gen ovvero PS5 e Xbox Series X/S.