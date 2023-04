Bing Image Creator: come generare immagini con l'IA di DALL-E

L’exploit degli ultimi mesi dell’intelligenza artificiale non ha per protagonisti soltanto i chatbot come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google, ma anche programmi in grado di creare immagini stupefacenti partendo da un semplice testo. Uno degli strumenti più avanzati è Bing Image Creator, il software incluso nel motore di ricerca Bing che sfrutta l’intelligenza artificiale di DALL-E (ennesima invenzione di OpenAI) per la realizzazione di immagini uniche in pochi secondi. Al momento per chi non è iscritto all’anteprima di Bing Chat il servizio è raggiungibile esclusivamente tramite il nuovo Bing a questa pagina, ma in futuro sarà disponibile all’interno di Bing Chat e nella barra laterale di Microsoft Edge per tutti. L’unico requisito per il suo utilizzo è l’accesso a un account Microsoft.

Ma passiamo ora all’azione, con una descrizione dettagliata dei passaggi da compiere per generare immagini con l’IA di DALL-E usando Bing Image Creator e Bing Chat.

Come generare immagini con l’IA di DALL-E tramite Bing Image Creator

Gli utenti che non sono iscritti all’anteprima di Bing Chat possono usare Bing Image Creator collegandosi all’indirizzo seguente. Da qui poi è sufficiente digitare una descrizione dettagliata dell’immagine e attendere pochi secondi prima di ottenere quattro varianti della stessa immagine, con risoluzione 1024 x 1024 e in formato JPG.

Ecco la procedura nel dettaglio:

Collegarsi a Bing Image Creator. Effettuare l’accesso al proprio account Microsoft. Digitare nella barra di ricerca l’input con la descrizione dell’immagine che si desidera. Premere sul pulsante Crea e attendere pochi secondi per la realizzazione dell’immagine.

Nella nostra prova abbiamo chiesto di creare un’immagine dettagliata di un gatto mentre veniva incoronato re su un’isola del Giappone. E il risultato finale è stato il seguente.

Ogni giorno è possibile inviare fino a 25 richieste per ottenere le classiche quattro varianti nel più breve tempo possibile. Una volta terminati i 25 gettoni virtuali, si può ancora continuare a usare Bing Image Creator ma l’elaborazione dell’immagine richiederà più tempo.

Tutte e quattro le immagini create dall’intelligenza artificiale di DALL-E sono disponibili al download gratuito, così da poterle riusare sui social o conservarle nella memoria interna del computer. Per scaricare una foto è sufficiente cliccare sull’immagine desiderata e premere sull’opzione Scarica.

Importante: come specificato nelle condizioni di utilizzo, tutte le immagini generate da Bing Image Creator sono libere da copyright, quindi riutilizzabili gratuitamente per qualsiasi tipo di progetto senza la necessità di assegnare la proprietà intellettuale a Microsoft (nel contratto si legge che “Microsoft non richiede la proprietà delle didascalie, delle creazioni o di qualsiasi altro contenuto fornito, pubblicato, inserito o inviato a Bing Image Creator”).

Come generare immagini con l’IA di DALL-E tramite Bing Chat

Gli iscritti all’anteprima del nuovo Bing hanno accesso all’intelligenza artificiale di DALL-E direttamente nella Bing Chat, disponibile sulla colonna laterale di Microsoft Edge. L’unica accortezza da usare è di selezionare come tono della chat l’opzione Altro Creatività, dopodiché è sufficiente digitare la richiesta dell’immagine e attendere la sua elaborazione. Nel risultato finale viene citata la tecnologia DALL-E, come nella foto che segue.

Ecco, nel dettaglio, i passaggi da seguire con Bing Chat:

Aprire Microsoft Edge. Selezionare l’icona di Bing Chat in alto a destra. Sotto Impostare il tono delle risposte premere su Altro Creatività. Nel campo Chiedimi qualsiasi cosa digitare una descrizione accurata dell’immagine desiderata e attendere pochi secondi per l’elaborazione della richiesta.

Nella nostra prova abbiamo chiesto a Bing Chat di “disegnare un souvenir di viaggio con tre piccole statue di divinità giapponesi nella massima risoluzione possibile”. Questo il risultato finale.

Per il salvataggio di una o più varianti, così come per la loro condivisione, è sufficiente premere sulla foto e selezionare Scarica o Condividi. Anche in questo caso l’immagine è libera da copyright, questo significa che la si può usare liberamente per qualsiasi progetto senza assegnare i crediti della foto a Microsoft.

Una volta eseguito il lavoro richiesto, Bing Chat offre inoltre alcuni suggerimenti utili per rendere l’immagine ancora più ricca di dettagli. Nel nostro caso, ad esempio, ci ha chiesto se volessimo delle statue in legno.

Importante: sia Bing Chat che Bing Image Creator sono addestrati da Microsoft per impedire la creazione di immagini che possono offendere qualcuno o turbarne la sensibilità. Su Bing Image Creator un’eventuale richiesta che viola le condizioni di utilizzo viene prontamente cestinata, con annesso avviso: “Questo prompt è stato bloccato. Il sistema lo ha contrassegnato perché potrebbe essere in conflitto con i criteri di contenuto. Altre violazioni dei criteri possono comportare la sospensione automatica dell’accesso”.

Conclusioni

Bing Image Creator in tandem con DALL-E si è dimostrato uno strumento valido per la creazione gratuita di immagini uniche da usare sui social o per qualsiasi progetto grafico o di scrittura. Al momento non presenta limiti di utilizzo (anche se si esauriscono le 25 richieste giornaliere lo strumento continuerà ad essere accessibile, senza però garantire la stessa velocità di elaborazione precedente), e ciò lo rende l’alternativa gratuita ideale a Midjourney, soprattutto dopo la chiusura del portale agli utenti non abbonati.

